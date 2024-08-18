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Стефанчук о повышении налогов: Однозначно придем к этому вопросу. Это элементарная математика

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Украинское государство однозначно дойдет до вопроса увеличения налогов. Это произойдет уже в скором времени.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, что мы однозначно должны решать вопрос... Бесспорно, что Украина должна собирать больше налогов", - сказал Стефанчук.

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Он объяснил это тем, что все, за что воюет Украина, финансируется из государственного бюджета страны. С учетом увеличением фронта и количества мобилизованных, страна однозначно придет к этому вопросу. И это уже может начаться с сентября 2024 года.

"Есть необходимость как минимум оплачивать (заработную плату. - Ред.) нашим военным. Ведь ВСУ финансируются из государственного бюджета Украины, все остальное нам пока финансируют наши партнеры. Мы работаем на ВСУ, и мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных - это элементарная математика", - сказал Стефанчук.

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Автор: 

налоги (3238) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+35
Логічно. Податки мають підвищуватися щомісяця прямо пропорційно квадрату суми приросту морди Стефанчука і Кошового. Інакше ніяк
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18.08.2024 01:28
+30
Безперечно, що Україна повинна збирати більше податків", - сказав Стефанчук.
=========

Щоб корова давала більше молока, то її потрібно менше годувати і частіше доїти. Логічно
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18.08.2024 01:29
+28
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18.08.2024 01:14
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18.08.2024 01:14 Ответить
Логічно. Податки мають підвищуватися щомісяця прямо пропорційно квадрату суми приросту морди Стефанчука і Кошового. Інакше ніяк
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18.08.2024 01:28 Ответить
Сначала тебе кормёжку надо урезать, поди мешок комбикорма на неделю в одну твою пачку входит.
****, математики.
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18.08.2024 01:25 Ответить
Безперечно, що Україна повинна збирати більше податків", - сказав Стефанчук.
=========

Щоб корова давала більше молока, то її потрібно менше годувати і частіше доїти. Логічно
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18.08.2024 01:29 Ответить
американці кажуть цьому хряку "а спочатку припиніть красти-жерти, он, вже як морда розпухла"
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18.08.2024 01:32 Ответить
То что примут типа временно, останется навсегда, налоги, тарифы, и т.д, кроме зарплат! Нас если не кацапы добьют, то вот такие до душат запросто!
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18.08.2024 01:37 Ответить
Можна наповнити бюджет за рахунок недоброчесних бізнесюнітів. Але де тоді влада харчуватись буде?! А так, взагалі то елементарна математика)
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18.08.2024 01:55 Ответить
Елементарна математика, звісно! Кожен, хто порахує, то зрозуміє, що дешевше валити з хворої країни. Люди залишаються тільки від безвиході й патріотизму, так. Але й патріотів «доїти» нескінченно неможливо.
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18.08.2024 02:23 Ответить
він погано скінчить..
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18.08.2024 02:32 Ответить
У себя на вилле в Европе? Или на берегу Мертвого моря?
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18.08.2024 08:00 Ответить
Можна обійтися і без збільшення податків. а для цього потрібно виконати всього лише 2 пункти:
1) перестаньте розкрадати бюджет (закупівля за державний кошт усіляких товарів і військової амуніції за цінами в рази завищеними, щоб було з чого відкати потім платити чиновникам;
2) оптимізуйте бюджетні витрати, щоб не було марнотратства під час війни на перекладання бруківки, кладку асфальту, будівництво стадіонів та на іншу дичину, яка не налазить на здорову голову.
І бюджет миттю стане збалансований. і західні партнери це оцінять, навіть зброї дадуть більше.
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18.08.2024 02:48 Ответить
Про бізнес на прикладі того, що вже висвітлювалось на цензорі.
Заправки: чому одні платять налоги в Україні (окко та інш) а другі не платять (вог, Шелл). Торгові сітки - оптимізація через безліч фопів. Це також стосується хітрожопих "моєчних контор" сервісів з надання послуг які працюють в симбіозі з цими супермаркетами.
Цигарки - нелегальне виробництво. Контрабанда всього - почніть їб....ти хоча б труханова і ко.
Будівництво))))) просто немає цензурних слов.
etc.
В кожному сегменті ринку є недоброчесні платникі податків. Бізнесмен завжди налаштован на прибуток а не на сплату податків і так потрібно бути. Але закон вимагає сплату податків, і хтось їх платить, а хтось має змогу оптимізувати (парєшать) ці витрати і це неприйнятно.
Тому не обов'язково посилювати податкове навантаження "загоняючи" чесний бізнес у тінь, а пора починати їб...ти недоторканих і хітрожопих. Тоді не тільки на зарплатню військовим вистачить, а ще й на їх повне забезпечення "набоями")
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18.08.2024 03:57 Ответить
Пане хряче Стефанче ,Вам же прямим текстом сказали розбуйте очі і займіться контрабасом на таможні!!!Дивись і податків не треба буде підвищувати!
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18.08.2024 03:49 Ответить
ну так, єври багажниками возити
це елементарна математика
покидьки зелені
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18.08.2024 05:06 Ответить
Тим більше що євро можна в такій кількості отримати лише з коштів що надали Західні партнери...
Крадуть зелені і з бюджету і з Західної допомоги...
І ніяк не нажеруться...
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18.08.2024 06:22 Ответить
Маю питаннячко до елементарного математика: його колега-дефективний мєнєгєр Мінфіну пару днів тому заявив, що з лютого 2022го до сьогодні Україна отримала сумарно майже 99 млрд$ невійськової допомоги.
Минулого тижня фон дер Ляєн сказала, що на тіж цілі ЄС профінансував 108 млрд. Це 110% від озвученого Марченком!
За даними Марченка, ЄС був лише четвертим за обсягом допомоги.
110% від його брехні то лише четвертий результат!
Як це можливо з позиції математики?
А висновок простий: крадете ви падли задофіга, а ось брешите невдало, бо Zeбіли. І ніяким підвищем податків цього не приховати. Лише остаточний дефолт прискорите.
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18.08.2024 05:07 Ответить
Ну да , народу повышение налогов , Стефанчуку пол ляма на улучшение жилищных условий. Естественно за счёт налогов полученных с населения.
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18.08.2024 05:21 Ответить
"...збільшується кількість мобілізованих - це елементарна математика", - сказав Стефанчук. Зменшується кількість субєктів оподаткування. З кого податки брати? Залишки підприємців не витримають навантаження і підуть у тінь. Це елементарна математика...
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18.08.2024 06:12 Ответить
Які покидькі невгомовні...
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18.08.2024 06:17 Ответить
Стефанчук- математик хрінів..як і Гетьманцев...тільки підвищувати..?!
А скорочувати держвидатки та зменшити чиновничий апарат не думали...?!
А зменшити собі зарплати та премії..?
Навести порядки на митниці..?!
І щоб "постачальники" ЗСУ від влади не возили повні багажники Євро...!!!
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18.08.2024 06:18 Ответить
Первопричина всего этого грабежа и уничтожения страны - обдолбанный шут-украинофоб в кресле президента.
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18.08.2024 08:02 Ответить
елементарна математика: 2+2=на пів трільйона грн в бюджеті діра
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18.08.2024 07:17 Ответить
Ви - ****** керівники. Це елементарна політологія.
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18.08.2024 07:34 Ответить
Цього "математика" вже дуже давно слід помножити на нуль.
Не фізично, звісно, а гнати його сцяними тряпками з посади. За компанію з хламідіями та шмигалями.
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18.08.2024 07:35 Ответить
Сначала пусть твой сынок дойдет до военкомата,остальных просроченцев тоже,драть налоги по принципу "бо нам требо" это чисто преступление.
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18.08.2024 07:40 Ответить
Яке там підвищення податків, нам потрібна ефективна Верховна рада, а не дармоїди!

Потрібно запровадити податок на розкіш, надприбутки, пошукати в офшорах, працювати над конфіскацією майна шахраїв, скоротити роздуті не ефективні кадри, ввести податок церквам та постачальникам послуг розваг, різним артистам, гадалкам, блогерам, то дивись обійдемось і без підвищення податків
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18.08.2024 07:45 Ответить
Есть клочок земли, небольшой участок, не поле, как говорят, "неугодья", растет только трава, вырастить что-то на нем невозможно, то есть, прибыль с него не получишь от слова совсем. Сдать его в аренду, чтобы хоть что-то с него иметь, тоже не сдашь (см. выше). Как оказалась земля в моей собственности - долгая история и другие обстоятельства. Акт на право собственности в Государственном реестре не зарегистрирован, то есть, по закону право собственности не наступило. Где этот клочок земли - я не знаю, не пользуюсь, продать его или сдать в аренду (разве только под пастбище) я не могу, так как я владельцем по закону не являюсь. Но налог с меня требуют, на основании того, что двенадцать лет назад на этот участок был оформлен Государственный акт (который, кстати, нигде не значится, ни в каком реестре, проверял я, проверяла налоговая). Хотел от него отказаться, закон это предусматривает, нельзя, война, реестры закрыты, хотел хотя бы провести нормативную оценку земли, чтобы налог начислялся по реальной стоимости земли, а не по среднему показателю (разница была бы в пять раз), тоже нельзя. Плачу налог за то, чего у меня фактически нет. Классический случай "купи кирпич" от Ермака с Гетманцевым и их шестерки Зеленского. Более *************** власти в стране еще не было.
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18.08.2024 07:58 Ответить
Проста математика: Підвищення податків -- двократне збільшення цін на все!
"мудрий нАрід" все проплатить!
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18.08.2024 08:39 Ответить
А може просто покликати попередніків при яких грошей висточало і бюджет зростав?
Коливана на пенсію в 4000 грн, кількість депутатів поділити на три, теж варіант...
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18.08.2024 08:53 Ответить
А елементарна історія каже, що підвищення податків є передвісником занепаду у перспективі.

Саме тому до війн навіть у бронзову добу готувалися заздалегідь, а не смажили шашлички.
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18.08.2024 10:33 Ответить
Сумно коли люди у владі гадають що податкова система це "елементарна матиматика".
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18.08.2024 10:35 Ответить
А ''рєпа'' вам не трісне?
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18.08.2024 11:09 Ответить
Дебіл. Це економіка, а не елементарна математика.
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18.08.2024 12:15 Ответить
Елементарна математика- зелені слуги розікрали все що можна і тепер треба витискати останнє з людей, які сидять без роботи завдяки цим же слугам
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18.08.2024 14:29 Ответить
Еще бы предложил потуже затянуть пояса, ряха свиная.
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18.08.2024 15:39 Ответить
 
 