Стефанчук о повышении налогов: Однозначно придем к этому вопросу. Это элементарная математика
Украинское государство однозначно дойдет до вопроса увеличения налогов. Это произойдет уже в скором времени.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я думаю, что мы однозначно должны решать вопрос... Бесспорно, что Украина должна собирать больше налогов", - сказал Стефанчук.
Он объяснил это тем, что все, за что воюет Украина, финансируется из государственного бюджета страны. С учетом увеличением фронта и количества мобилизованных, страна однозначно придет к этому вопросу. И это уже может начаться с сентября 2024 года.
"Есть необходимость как минимум оплачивать (заработную плату. - Ред.) нашим военным. Ведь ВСУ финансируются из государственного бюджета Украины, все остальное нам пока финансируют наши партнеры. Мы работаем на ВСУ, и мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных - это элементарная математика", - сказал Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
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****, математики.
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Щоб корова давала більше молока, то її потрібно менше годувати і частіше доїти. Логічно
1) перестаньте розкрадати бюджет (закупівля за державний кошт усіляких товарів і військової амуніції за цінами в рази завищеними, щоб було з чого відкати потім платити чиновникам;
2) оптимізуйте бюджетні витрати, щоб не було марнотратства під час війни на перекладання бруківки, кладку асфальту, будівництво стадіонів та на іншу дичину, яка не налазить на здорову голову.
І бюджет миттю стане збалансований. і західні партнери це оцінять, навіть зброї дадуть більше.
Заправки: чому одні платять налоги в Україні (окко та інш) а другі не платять (вог, Шелл). Торгові сітки - оптимізація через безліч фопів. Це також стосується хітрожопих "моєчних контор" сервісів з надання послуг які працюють в симбіозі з цими супермаркетами.
Цигарки - нелегальне виробництво. Контрабанда всього - почніть їб....ти хоча б труханова і ко.
Будівництво))))) просто немає цензурних слов.
etc.
В кожному сегменті ринку є недоброчесні платникі податків. Бізнесмен завжди налаштован на прибуток а не на сплату податків і так потрібно бути. Але закон вимагає сплату податків, і хтось їх платить, а хтось має змогу оптимізувати (парєшать) ці витрати і це неприйнятно.
Тому не обов'язково посилювати податкове навантаження "загоняючи" чесний бізнес у тінь, а пора починати їб...ти недоторканих і хітрожопих. Тоді не тільки на зарплатню військовим вистачить, а ще й на їх повне забезпечення "набоями")
це елементарна математика
покидьки зелені
Крадуть зелені і з бюджету і з Західної допомоги...
І ніяк не нажеруться...
Минулого тижня фон дер Ляєн сказала, що на тіж цілі ЄС профінансував 108 млрд. Це 110% від озвученого Марченком!
За даними Марченка, ЄС був лише четвертим за обсягом допомоги.
110% від його брехні то лише четвертий результат!
Як це можливо з позиції математики?
А висновок простий: крадете ви падли задофіга, а ось брешите невдало, бо Zeбіли. І ніяким підвищем податків цього не приховати. Лише остаточний дефолт прискорите.
А скорочувати держвидатки та зменшити чиновничий апарат не думали...?!
А зменшити собі зарплати та премії..?
Навести порядки на митниці..?!
І щоб "постачальники" ЗСУ від влади не возили повні багажники Євро...!!!
Не фізично, звісно, а гнати його сцяними тряпками з посади. За компанію з хламідіями та шмигалями.
Потрібно запровадити податок на розкіш, надприбутки, пошукати в офшорах, працювати над конфіскацією майна шахраїв, скоротити роздуті не ефективні кадри, ввести податок церквам та постачальникам послуг розваг, різним артистам, гадалкам, блогерам, то дивись обійдемось і без підвищення податків
"мудрий нАрід" все проплатить!
Коливана на пенсію в 4000 грн, кількість депутатів поділити на три, теж варіант...
Саме тому до війн навіть у бронзову добу готувалися заздалегідь, а не смажили шашлички.