Стефанчук про підвищення податків: Однозначно дійдемо до цього питання. Це елементарна математика
Українська держава однозначно дійде до питання збільшення податків. Це станеться вже незабаром.
Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я думаю, що ми однозначно повинні вирішувати питання... Безперечно, що Україна повинна збирати більше податків", - сказав Стефанчук.
Він пояснив це тим, що все, за що воює Україна, фінансується з державного бюджету країни. З урахуванням збільшенням фронту та кількості мобілізованих, країна однозначно прийде до цього питання. І це вже може початися з вересня 2024 року.
"Є необхідність як мінімум оплачувати (заробітну плату. - Ред.) нашим військовим. Адже ЗСУ фінансуються з державного бюджету України, все інше нам допоки фінансують наші партнери. Ми працюємо на ЗСУ, і ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих - це елементарна математика", - сказав Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
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****, математики.
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Щоб корова давала більше молока, то її потрібно менше годувати і частіше доїти. Логічно
1) перестаньте розкрадати бюджет (закупівля за державний кошт усіляких товарів і військової амуніції за цінами в рази завищеними, щоб було з чого відкати потім платити чиновникам;
2) оптимізуйте бюджетні витрати, щоб не було марнотратства під час війни на перекладання бруківки, кладку асфальту, будівництво стадіонів та на іншу дичину, яка не налазить на здорову голову.
І бюджет миттю стане збалансований. і західні партнери це оцінять, навіть зброї дадуть більше.
Заправки: чому одні платять налоги в Україні (окко та інш) а другі не платять (вог, Шелл). Торгові сітки - оптимізація через безліч фопів. Це також стосується хітрожопих "моєчних контор" сервісів з надання послуг які працюють в симбіозі з цими супермаркетами.
Цигарки - нелегальне виробництво. Контрабанда всього - почніть їб....ти хоча б труханова і ко.
Будівництво))))) просто немає цензурних слов.
etc.
В кожному сегменті ринку є недоброчесні платникі податків. Бізнесмен завжди налаштован на прибуток а не на сплату податків і так потрібно бути. Але закон вимагає сплату податків, і хтось їх платить, а хтось має змогу оптимізувати (парєшать) ці витрати і це неприйнятно.
Тому не обов'язково посилювати податкове навантаження "загоняючи" чесний бізнес у тінь, а пора починати їб...ти недоторканих і хітрожопих. Тоді не тільки на зарплатню військовим вистачить, а ще й на їх повне забезпечення "набоями")
це елементарна математика
покидьки зелені
Крадуть зелені і з бюджету і з Західної допомоги...
І ніяк не нажеруться...
Минулого тижня фон дер Ляєн сказала, що на тіж цілі ЄС профінансував 108 млрд. Це 110% від озвученого Марченком!
За даними Марченка, ЄС був лише четвертим за обсягом допомоги.
110% від його брехні то лише четвертий результат!
Як це можливо з позиції математики?
А висновок простий: крадете ви падли задофіга, а ось брешите невдало, бо Zeбіли. І ніяким підвищем податків цього не приховати. Лише остаточний дефолт прискорите.
А скорочувати держвидатки та зменшити чиновничий апарат не думали...?!
А зменшити собі зарплати та премії..?
Навести порядки на митниці..?!
І щоб "постачальники" ЗСУ від влади не возили повні багажники Євро...!!!
Не фізично, звісно, а гнати його сцяними тряпками з посади. За компанію з хламідіями та шмигалями.
Потрібно запровадити податок на розкіш, надприбутки, пошукати в офшорах, працювати над конфіскацією майна шахраїв, скоротити роздуті не ефективні кадри, ввести податок церквам та постачальникам послуг розваг, різним артистам, гадалкам, блогерам, то дивись обійдемось і без підвищення податків
"мудрий нАрід" все проплатить!
Коливана на пенсію в 4000 грн, кількість депутатів поділити на три, теж варіант...
Саме тому до війн навіть у бронзову добу готувалися заздалегідь, а не смажили шашлички.