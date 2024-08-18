Все германское оружие передавалось под ответственность Украины, - министр финансов ФРГ Линднер
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области используют германское оружие, в частности танк Wiesent.
Об этом Линднер заявил в интервью SRF, передает Цензор.НЕТ.
"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", - подчеркнул он.
Германский министр отметил, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.
Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.
Предполагается, что Украина во время операции на Курщине использует несколько таких машин.
Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области германских БМП Marder.
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Це той, що в кінці лютого 2022 року, посміхаючись, заявив послу Мельнику, що "Україні залишилося існувати лічені дні". Ввічлива падлюка.
Збільшити офшорні раунки зє?! Щас!
https://censor.net/ua/news/3505246/u_mzs_vidreaguvaly_na_povidomlennya_pro_prypynennya_dopomogy_vid_nimechchyny
Те що є якісь обмеження в її використанні
це вигадки єрмака