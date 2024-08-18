Все германское оружие передавалось под ответственность Украины, - министр финансов ФРГ Линднер

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области используют германское оружие, в частности танк Wiesent.

Об этом Линднер заявил в интервью SRF, передает Цензор.НЕТ.

"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", - подчеркнул он.

Германский министр отметил, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.

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Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.

Предполагается, что Украина во время операции на Курщине использует несколько таких машин.

Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области германских БМП Marder.

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