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Новости Война
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Все германское оружие передавалось под ответственность Украины, - министр финансов ФРГ Линднер

У Берліні прокоментували використання ЗСУ німецьких танків у Курській області

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области используют германское оружие, в частности танк Wiesent.

Об этом Линднер заявил в интервью SRF, передает Цензор.НЕТ.

"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", - подчеркнул он.

Германский министр отметил, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.

Читайте: От поддержки Украины со стороны Германии зависит безопасность Европы, - посол Украины в ФРГ Макеев

Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.

Предполагается, что Украина во время операции на Курщине использует несколько таких машин.

Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области германских БМП Marder.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава оборонного комитета Бундестага Фабер призвал увеличить поставки в Украину танков Leopard 2 и передать бронемашины Fuchs

Автор: 

Германия (6933) оружие (10202) танк (2248) Курск (1085)


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Топ комментарии
+10
Дуже гарно відповів. Дякуємо ,пан міністр.
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18.08.2024 10:31
+8
Ну так які проблеми? Усе вірно. Україна будує Буферну зону, скільки ж можна терпіти безкарних прильотів КАБів, ФАБів по прикордонню.
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18.08.2024 10:33
+5
Уся німецька зброя передавалась під відповідальність України
Те що є якісь обмеження в її використанні
це вигадки єрмака
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18.08.2024 12:17
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Дуже гарно відповів. Дякуємо ,пан міністр.
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18.08.2024 10:31 Ответить
Ну так які проблеми? Усе вірно. Україна будує Буферну зону, скільки ж можна терпіти безкарних прильотів КАБів, ФАБів по прикордонню.
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18.08.2024 10:33 Ответить
міністр фінансів ФРН Лінднер
********
Це той, що в кінці лютого 2022 року, посміхаючись, заявив послу Мельнику, що "Україні залишилося існувати лічені дні". Ввічлива падлюка.
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18.08.2024 10:34 Ответить
Тоді в нас ніхто не вірив
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18.08.2024 10:37 Ответить
тільки Шольц чомусь образився, і грошей більше не дає
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18.08.2024 10:54 Ответить
В них фінансовий рік закінчився. По друге "навіщо давати гроші які зє&к° тупо вкрадуть?!
Збільшити офшорні раунки зє?! Щас!
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18.08.2024 11:02 Ответить
Ось цікаво, як люди читають! Тобто перше повідомлення ви прочитали, а друге, що було спростуванням першого, - вже ні? Чи так приємно зраду роздмуховувати?
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18.08.2024 11:03 Ответить
Читати тут. Для розуміння ситуації.

https://censor.net/ua/news/3505246/u_mzs_vidreaguvaly_na_povidomlennya_pro_prypynennya_dopomogy_vid_nimechchyny
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18.08.2024 11:09 Ответить
Якщо не 1943 р. самотужки то 2024 р. німецька зброя здобуде перемогу з нашими воїнами в Курській битві.
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18.08.2024 10:57 Ответить
Та то трактористи місцеві леопарди 1943 відкопали,змастили і пофарували!
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18.08.2024 11:05 Ответить
Das ist gut
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18.08.2024 11:10 Ответить
Чому їх всіх так ковбасить з цією зброєю? Ну передали і передали. Які проблеми? Не можуть не вестися на кацапські маніпуляції та порожні погрози.
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18.08.2024 10:58 Ответить
Уся німецька зброя передавалась під відповідальність України
Те що є якісь обмеження в її використанні
це вигадки єрмака
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18.08.2024 12:17 Ответить
 
 