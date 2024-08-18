Уся німецька зброя передавалась під відповідальність України, - міністр фінансів ФРН Лінднер

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що Збройні сили України під час операції в Курській області використовують німецьку зброю, зокрема танк Wiesent.

Про це Лінднер заявив в інтерв’ю SRF, передає Цензор.НЕТ.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - наголосив він.

Німецький міністр зауважив, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.

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Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.

Припускається, що Україна під час операції на Курщині використовує декілька таких машин.

Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.

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