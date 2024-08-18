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Новини Війна
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Уся німецька зброя передавалась під відповідальність України, - міністр фінансів ФРН Лінднер

У Берліні прокоментували використання ЗСУ німецьких танків у Курській області

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що Збройні сили України під час операції в Курській області використовують німецьку зброю, зокрема танк Wiesent.

Про це Лінднер заявив в інтерв’ю SRF, передає Цензор.НЕТ.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - наголосив він.

Німецький міністр зауважив, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.

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Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.

Припускається, що Україна під час операції на Курщині використовує декілька таких машин.

Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.

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Автор: 

Німеччина (7330) зброя (7442) танк (2059) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+10
Дуже гарно відповів. Дякуємо ,пан міністр.
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18.08.2024 10:31
+8
Ну так які проблеми? Усе вірно. Україна будує Буферну зону, скільки ж можна терпіти безкарних прильотів КАБів, ФАБів по прикордонню.
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18.08.2024 10:33
+5
Уся німецька зброя передавалась під відповідальність України
Те що є якісь обмеження в її використанні
це вигадки єрмака
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18.08.2024 12:17
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Дуже гарно відповів. Дякуємо ,пан міністр.
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18.08.2024 10:31 Відповісти
Ну так які проблеми? Усе вірно. Україна будує Буферну зону, скільки ж можна терпіти безкарних прильотів КАБів, ФАБів по прикордонню.
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18.08.2024 10:33 Відповісти
міністр фінансів ФРН Лінднер
********
Це той, що в кінці лютого 2022 року, посміхаючись, заявив послу Мельнику, що "Україні залишилося існувати лічені дні". Ввічлива падлюка.
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18.08.2024 10:34 Відповісти
Тоді в нас ніхто не вірив
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18.08.2024 10:37 Відповісти
тільки Шольц чомусь образився, і грошей більше не дає
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18.08.2024 10:54 Відповісти
В них фінансовий рік закінчився. По друге "навіщо давати гроші які зє&к° тупо вкрадуть?!
Збільшити офшорні раунки зє?! Щас!
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18.08.2024 11:02 Відповісти
Ось цікаво, як люди читають! Тобто перше повідомлення ви прочитали, а друге, що було спростуванням першого, - вже ні? Чи так приємно зраду роздмуховувати?
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18.08.2024 11:03 Відповісти
Читати тут. Для розуміння ситуації.

https://censor.net/ua/news/3505246/u_mzs_vidreaguvaly_na_povidomlennya_pro_prypynennya_dopomogy_vid_nimechchyny
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18.08.2024 11:09 Відповісти
Якщо не 1943 р. самотужки то 2024 р. німецька зброя здобуде перемогу з нашими воїнами в Курській битві.
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18.08.2024 10:57 Відповісти
Та то трактористи місцеві леопарди 1943 відкопали,змастили і пофарували!
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18.08.2024 11:05 Відповісти
Das ist gut
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18.08.2024 11:10 Відповісти
Чому їх всіх так ковбасить з цією зброєю? Ну передали і передали. Які проблеми? Не можуть не вестися на кацапські маніпуляції та порожні погрози.
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18.08.2024 10:58 Відповісти
Уся німецька зброя передавалась під відповідальність України
Те що є якісь обмеження в її використанні
це вигадки єрмака
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18.08.2024 12:17 Відповісти
 
 