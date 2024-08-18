Уся німецька зброя передавалась під відповідальність України, - міністр фінансів ФРН Лінднер
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що Збройні сили України під час операції в Курській області використовують німецьку зброю, зокрема танк Wiesent.
Про це Лінднер заявив в інтерв’ю SRF, передає Цензор.НЕТ.
"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - наголосив він.
Німецький міністр зауважив, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.
Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.
Припускається, що Україна під час операції на Курщині використовує декілька таких машин.
Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.
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Це той, що в кінці лютого 2022 року, посміхаючись, заявив послу Мельнику, що "Україні залишилося існувати лічені дні". Ввічлива падлюка.
Збільшити офшорні раунки зє?! Щас!
https://censor.net/ua/news/3505246/u_mzs_vidreaguvaly_na_povidomlennya_pro_prypynennya_dopomogy_vid_nimechchyny
Те що є якісь обмеження в її використанні
це вигадки єрмака