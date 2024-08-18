Ведущая Фреймут заявила, что стала жертвой застройщика-мошенника Saga Development: Основатель Вавриш отверг обвинения

Телеведущая Ольга Фреймут заявила, что вместе с мужем, продюсером Владимиром Локотко, стала жертвой киевского застройщика Saga Development основателя Андрея Ваврыша. Ее квартира в элитном жилом комплексе на Подоле была куплена еще до полномасштабной войны.

Об этом она сообщила в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Застройщик остановил строительство

По словам Ольги, еще до войны они купили квартиру на улице Сагайдачного на Подоле на этапе строительства дома.

Новострой позиционировали как элитный. Она отметила, что уже несколько лет, как все работы были остановлены застройщиком.

"Время шло, квартиру купили задолго до войны, но застройщик остановил строительство и не сообщил, когда дом сдадут в эксплуатацию. Счастливые жильцы "элитного дома" превратились в обобранных лопухов", - написала ведущая.

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Фреймут судилась несколько лет с застройщиком

Фреймут также рассказала, что годами судилась с застройщиком, и, в конце концов, ей удалось выиграть дело. Но свои деньги обратно она так и не смогла получить.

"Суд мы выиграли. У меня вопрос: Saga Development, Андрей Ваврыш, основатель, как вы ходите спокойно по Киеву? Скажите, господин Ваврыш, а почему вы не в тюрьме? Кто является вашей защитой? Разве мы не живем в стране, где сейчас особенно ценится справедливость? Просто мне странно - выиграть суд и не получить никакой компенсации, потому что господин Ваврыш вывел деньги со всех счетов. Счета суд арестовал, но они "нулевые", - отметила Фреймут.

Телеведущая хочет придать огласке это дело, чтобы другие не попали в такую же ловушку и "господин Ваврыш пошатается в тюрьму". Поскольку, по ее словам, компания-застройщик продолжает продавать недвижимость.

"Тем временем Saga Development вместе с основателем Андреем Ваврышем продолжают продавать квартиры. У них несколько объектов в столице", - добавила Фреймут.

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Реакция Ваврыша

По словам основателя Saga Development, Ольга Фреймут не была никогда среди клиентов компании. В то же время клиентом был ее муж, который якобы является гражданином РФ.

"Я не эксперт по определению хороших и не очень хороших россиян, пусть это делает "ну очень объективный суд", нам получить обвинения в сотрудничестве с коллаборационистами не нужно, поэтому задействованные финансовые компании решили полагаться на решение суда", - отметил он.

По его словам, дом уже введен в эксплуатацию.

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