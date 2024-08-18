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Ведущая Фреймут заявила, что стала жертвой застройщика-мошенника Saga Development: Основатель Вавриш отверг обвинения

Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая

Телеведущая Ольга Фреймут заявила, что вместе с мужем, продюсером Владимиром Локотко, стала жертвой киевского застройщика Saga Development основателя Андрея Ваврыша. Ее квартира в элитном жилом комплексе на Подоле была куплена еще до полномасштабной войны.

Об этом она сообщила в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Застройщик остановил строительство

По словам Ольги, еще до войны они купили квартиру на улице Сагайдачного на Подоле на этапе строительства дома.

Новострой позиционировали как элитный. Она отметила, что уже несколько лет, как все работы были остановлены застройщиком.

"Время шло, квартиру купили задолго до войны, но застройщик остановил строительство и не сообщил, когда дом сдадут в эксплуатацию. Счастливые жильцы "элитного дома" превратились в обобранных лопухов", - написала ведущая.

Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая

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Фреймут судилась несколько лет с застройщиком

Фреймут также рассказала, что годами судилась с застройщиком, и, в конце концов, ей удалось выиграть дело. Но свои деньги обратно она так и не смогла получить.

"Суд мы выиграли. У меня вопрос: Saga Development, Андрей Ваврыш, основатель, как вы ходите спокойно по Киеву? Скажите, господин Ваврыш, а почему вы не в тюрьме? Кто является вашей защитой? Разве мы не живем в стране, где сейчас особенно ценится справедливость? Просто мне странно - выиграть суд и не получить никакой компенсации, потому что господин Ваврыш вывел деньги со всех счетов. Счета суд арестовал, но они "нулевые", - отметила Фреймут.

Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая

Телеведущая хочет придать огласке это дело, чтобы другие не попали в такую же ловушку и "господин Ваврыш пошатается в тюрьму". Поскольку, по ее словам, компания-застройщик продолжает продавать недвижимость.

"Тем временем Saga Development вместе с основателем Андреем Ваврышем продолжают продавать квартиры. У них несколько объектов в столице", - добавила Фреймут.

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Реакция Ваврыша

По словам основателя Saga Development, Ольга Фреймут не была никогда среди клиентов компании. В то же время клиентом был ее муж, который якобы является гражданином РФ.

"Я не эксперт по определению хороших и не очень хороших россиян, пусть это делает "ну очень объективный суд", нам получить обвинения в сотрудничестве с коллаборационистами не нужно, поэтому задействованные финансовые компании решили полагаться на решение суда", - отметил он.

По его словам, дом уже введен в эксплуатацию.

Андрій Вавриш

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Автор: 

Киев (25490) мошенничество (1220) недвижимость (817) застройка (711)


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Топ комментарии
+27
Начхати мені на цю елітну болонку
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18.08.2024 17:59
+26
ЦЕНЗОР АГОВ!
ШО ЦЕ ЗА СВІТСЬКА ХРОНІКА?
ШО, У КОГОСЬ З РЕДАКЦІЇ ФРЕЙМУТ РОДИЧКА?
УКРАЇНА БУДУЄ УКРІПЛЕННЯ, ЗБРОЮ. НАСЕЛЕННЯ ВТРАЧАЄ МАЙНО І ЖИТТЯ.... А ФРЕЙМУТ БУДУЄ ЕЛІТНУ ХАЛАБУДУ В КИЄВІ І ЖИВЕ У ЛОНДОНІ.
ГАНЬБА РЕДАКЦІЇ.
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18.08.2024 18:27
+17
болонку? шавку паршиву.
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18.08.2024 18:27
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Начхати мені на цю елітну болонку
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18.08.2024 17:59 Ответить
болонку? шавку паршиву.
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18.08.2024 18:27 Ответить
Правильно. Похрен на неї і її проблеми. Як гроші прийшли, так і підуть. На армію краще б дала, якщо в тебе їх дохрена. Медійні заробітчани.
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18.08.2024 18:38 Ответить
Та не турбуємось, нехай море турбується, а ця собі насосе на нову таку собі хатинку... якщо вже не насосала🤔🧐😁 Ач, на Подолі воно мріяло жити, а на бараки, куррррва, та сапу в руки, нова еліта, іпона мать, з села втікло, а до міста не добігло,- марш в свої голосрачинці. А в свій Новий Розділ Львівської області впадло повернутись, кому ще, куррррва вівці пасти, як не дівці з романтичним прізвищем Коник... На Поділ їй захотілось, ***, вічно до того Подолу, як не гімно, то тріска має прибитись,- ржунімагу😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:38 Ответить
Болонка, але корисна...
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18.08.2024 21:16 Ответить
Піду когось іншого пожалію - сьодні вибір є.
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18.08.2024 18:00 Ответить
Вавріш, столар, комарницький, Черновецький та інша їхня ********- ось де дійсно потужні менеджери. Скільки президентів і мерів Києва пережили і цих переживуть. Фреймут краще розслабитись)
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18.08.2024 18:03 Ответить
Мафія безсмертна? навряд чи...
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19.08.2024 14:34 Ответить
"Багаті теж плачуть" (с)

Що там з попередніми мужчинами пані Фреймут? Антонова (найбагатша людина західної України) так і не окрутила? І навіть квартири не подарував?
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18.08.2024 18:12 Ответить
Хріново відпрацьовано смоктальні навики, та й, певне, команду "Лягай" виконує повільно і неправильно, старенька... бо, потрібний момент пішов, прийшов час здирати підкови Олі Коник , ги-ги-ги-ги, - ржунімагу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:44 Ответить
Не туди ти, Олю, ходила ревізії. Або не від тих завідувачів ревізорами...
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18.08.2024 18:21 Ответить
ЦЕНЗОР АГОВ!
ШО ЦЕ ЗА СВІТСЬКА ХРОНІКА?
ШО, У КОГОСЬ З РЕДАКЦІЇ ФРЕЙМУТ РОДИЧКА?
УКРАЇНА БУДУЄ УКРІПЛЕННЯ, ЗБРОЮ. НАСЕЛЕННЯ ВТРАЧАЄ МАЙНО І ЖИТТЯ.... А ФРЕЙМУТ БУДУЄ ЕЛІТНУ ХАЛАБУДУ В КИЄВІ І ЖИВЕ У ЛОНДОНІ.
ГАНЬБА РЕДАКЦІЇ.
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18.08.2024 18:27 Ответить
Навіть не халабуду, судячи з майбутніх мешканців це щось середнє між конюшнею та свинарником, скоріше ближче по розмірах ближче до конюшні, а по запаху до свинарника, - ржунімагу 🐐🐷🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:47 Ответить
Та ж ларка доліна краще - перечислила мільйон доларів на дрони для "Азову" в спить спокійно.
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18.08.2024 18:35 Ответить
Судячи з виразу морди ліца вона не зовсім задоволена... певне жаліє, що мало задонатила на дрони 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:49 Ответить
Ну все, давайте донатити " свіцькій левиці", на квартру, а заодно і б...ь на нову білизну.
Позношувалося все, попротиралося у робочих місцях..
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18.08.2024 18:37 Ответить
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18.08.2024 19:39 Ответить
І кого це зараз цікавить?
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18.08.2024 18:39 Ответить
Кохала жаба гадюку це називається
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18.08.2024 18:48 Ответить
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18.08.2024 18:52 Ответить
В Києві неможна купити квартиру в уже збудованому будинку?
Обов'язково вкласти в якийсь пустир, що б потому волати?
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18.08.2024 19:04 Ответить
Ой,никогда такого в Киеве не было..И тут вдруг на Олечке Фреймут отыгрались...Она с луны что ли упала??Пол-Киева стоит в недостроях...На хитрую ж.пу,нашелся как всегда винт с хитрой резьбой.Нужно было дождаться завершения строительства и купить готовое по переуступке.Но Киеяне привыкли эти схемы "с инвестициями" крутить... и с нихера иметь гешефт.Ну вот.Это риски...Какие теперь претензии.Улыбаемся и машем
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18.08.2024 19:07 Ответить
Справа "Шахраї проти шахраїв"?
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18.08.2024 19:19 Ответить
скоріш "шахраї ошукали шахраїв" ...
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18.08.2024 20:04 Ответить
Яка вона Фреймут? Коник. з Нового Розділу. КОНИК.
Взяло собі село моду псевдоними брати та призвіща свого цуратись.
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18.08.2024 19:28 Ответить
в чому проблема - хочеш купуй гот. квартиру , хочеш інвестуй на етапі котлован, ризики різні, і ціни різні, це і є ринок,
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18.08.2024 19:42 Ответить
А раазом з Фреймут ще пару сотень покупців.
У Києві і не тільки, не можливо купити квартиру щоб тебе не ошукали. Голова Комітету з питань містобудування Шуляк прописує закони таким чином, щоб забудовники у разі незавершення будівництва не несли ніякої відповідальності
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18.08.2024 19:46 Ответить
Зауважте, будівельна мафія процвітає, сотні тисяч ошуканих,
а у чисельних правоохорнних органів до шахраїв ніяких питань
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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18.08.2024 19:48 Ответить
У Києві роками, зі згоди поліції працює добре налагоджена схема по рохводу покупців квартир на гроші. Після того як забудовник збирає кошти, будівницво зупиняється, на недобудови під виглядом постраждалих заходить добре організоване ОЗУ, у вигляді кооперативу по добудові, недобудови організатори кооперативів оформлюють у свою власність, дерибанять вільні площі, та починають шантажувати та залякувати людей втратою квартир, примушують вступати в кооператив та здавати гроші по другому колу, будують без дозвільних документів та навмисне фінансують порушення МБУ щоб будинки ніколи не могли були здані в експлуатацію та люди не змогли стати власниками квартир та був довічний кооперативний бізне та витягування грошей, все це розтягують на багато років, людей заселяють в недобудовані будинки, люди погоджуються бо багатьом просто немає де жити, хто відмовляється стати членом кооперативу та платити повторно, організатори кооперативів не підключають/відключають воду, електрику та непускають в будинок, люди судяться роками, поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, просто саботують вирішення проблеми, зацікавлені у такому положенні справ

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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18.08.2024 20:26 Ответить
Всі такі раді шо не тільки вони лохи
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18.08.2024 22:43 Ответить
На етапі будівництва квартири не продаються, бо їх не існує! Продають долю результатів роботи. В договорі вона аж ніяк не могла бути покуцем квартири, бо вона стала інвестором будівництва. Всі інвестори у всьому світі мяють різний результат від інвестування. Чому вона не купила готову квартиру? Звісно тому, що хотіла отримати прибуток від інвестування! Але як то кажуть, се ля ві. Ось від недавна Intel подешевшав на чверть і деяким інвесторав стало нема де жити... Те що в нас будь кого без суда можуть публічно називати шахраями, говорить про те, що такі як Фреймуд, побудували бананову державу, інвестують в неї і не вірять у справедливмй суд, куди вона повинна була би звернутися зі своїми претензіями на захист інвестицій.
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18.08.2024 23:41 Ответить
Та що народжує дітей іноземцям - нах тут не треба.
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19.08.2024 00:39 Ответить
Зелені намахали зелених. Браво
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19.08.2024 01:03 Ответить
Ц.! Це що за новина?
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19.08.2024 08:52 Ответить
 
 