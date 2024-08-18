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Новини
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Ведуча Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая Saga Development: Засновник Вавриш відкинув звинувачення

Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая

Телеведуча Ольга Фреймут заявила, що разом із чоловіком, продюсером Володимиром Локотком, стала жертвою київського забудовника Saga Development засновника Андрія Вавриша. Її квартира в елітному житловому комплексі на Подолі була куплена ще до повномасштабної війни. 

Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Забудовник зупинив будівництво

За словами Ольги, ще до війни вони купили квартиру на вулиці Сагайдачного на Подолі на етапі будівництва будинку.

Новобуд позиціонували як елітний. Вона зазначила, що вже кілька років, як всі роботи були зупинені забудовником.

"Час минав, квартиру купили задовго до війни, але забудовник зупинив будівництво і не повідомив, коли будинок здадуть в експлуатацію. Щасливі мешканці "елітного дому" перетворилися на обібраних лопухів", - написала ведуча. 

Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая

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Фреймут судилася декілька років із забудовником

Фреймут також розповіла, що роками судилася з забудовником, і, врешті-решт, їй вдалося виграти справу. Але свої гроші назад вона так і не змогла отримати. 

"Суд ми виграли. У мене питання: Saga Development, Андрій Вавриш, засновник, як ви ходите спокійно по Києву? Скажіть, пан Вавриш, а чому ви не у в'язниці? Хто є вашим захистом? Хіба ми не живемо у країні, де зараз особливо цінується справедливість? Просто мені дивно - виграти суд і не отримати ніякої компенсації, тому що пан Вавриш вивів гроші зі всіх рахунків. Рахунки суд заарештував, але вони "нульові", - зазначила Фреймут.

Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая

Телеведуча хоче надати розголосу цій справі, щоб інші не потрапили у таку саму пастку і "пан Вавриш пошкандибає до в'язниці". Оскільки, за її словами, компанія-забудовник продовжує продавати нерухомість.

"Тим часом Saga Development разом із засновником Андрієм Вавришем продовжують продавати квартири. У них декілька об'єктів у столиці", - додала Фреймут.

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Реакція Вавриша

За словами засновника Saga Development, Ольга Фреймут не була ніколи серед клієнтів компанії. Водночас клієнтом був її чоловік, який нібито є громадянином РФ.

"Я не експерт щодо визначення гарних та не дуже гарних росіян, нехай це робить "ну дуже обʼєктивний суд", нам отримати звинувачення щодо співпраці з колабораціоністами не потрібно, тож задіяні фінансові компанії вирішили покладатися на рішення суду", - зазначив він. 

За його словами, будинок вже введений в експлуатацію.

Андрій Вавриш

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Автор: 

Київ (19429) шахрайство (1078) нерухомість (886) забудова (580)


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Топ коментарі
+27
Начхати мені на цю елітну болонку
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18.08.2024 17:59
+26
ЦЕНЗОР АГОВ!
ШО ЦЕ ЗА СВІТСЬКА ХРОНІКА?
ШО, У КОГОСЬ З РЕДАКЦІЇ ФРЕЙМУТ РОДИЧКА?
УКРАЇНА БУДУЄ УКРІПЛЕННЯ, ЗБРОЮ. НАСЕЛЕННЯ ВТРАЧАЄ МАЙНО І ЖИТТЯ.... А ФРЕЙМУТ БУДУЄ ЕЛІТНУ ХАЛАБУДУ В КИЄВІ І ЖИВЕ У ЛОНДОНІ.
ГАНЬБА РЕДАКЦІЇ.
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18.08.2024 18:27
+17
болонку? шавку паршиву.
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18.08.2024 18:27
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Начхати мені на цю елітну болонку
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18.08.2024 17:59 Відповісти
болонку? шавку паршиву.
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18.08.2024 18:27 Відповісти
Правильно. Похрен на неї і її проблеми. Як гроші прийшли, так і підуть. На армію краще б дала, якщо в тебе їх дохрена. Медійні заробітчани.
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18.08.2024 18:38 Відповісти
Та не турбуємось, нехай море турбується, а ця собі насосе на нову таку собі хатинку... якщо вже не насосала🤔🧐😁 Ач, на Подолі воно мріяло жити, а на бараки, куррррва, та сапу в руки, нова еліта, іпона мать, з села втікло, а до міста не добігло,- марш в свої голосрачинці. А в свій Новий Розділ Львівської області впадло повернутись, кому ще, куррррва вівці пасти, як не дівці з романтичним прізвищем Коник... На Поділ їй захотілось, ***, вічно до того Подолу, як не гімно, то тріска має прибитись,- ржунімагу😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:38 Відповісти
Болонка, але корисна...
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18.08.2024 21:16 Відповісти
Піду когось іншого пожалію - сьодні вибір є.
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18.08.2024 18:00 Відповісти
Вавріш, столар, комарницький, Черновецький та інша їхня ********- ось де дійсно потужні менеджери. Скільки президентів і мерів Києва пережили і цих переживуть. Фреймут краще розслабитись)
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18.08.2024 18:03 Відповісти
Мафія безсмертна? навряд чи...
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19.08.2024 14:34 Відповісти
"Багаті теж плачуть" (с)

Що там з попередніми мужчинами пані Фреймут? Антонова (найбагатша людина західної України) так і не окрутила? І навіть квартири не подарував?
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18.08.2024 18:12 Відповісти
Хріново відпрацьовано смоктальні навики, та й, певне, команду "Лягай" виконує повільно і неправильно, старенька... бо, потрібний момент пішов, прийшов час здирати підкови Олі Коник , ги-ги-ги-ги, - ржунімагу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:44 Відповісти
Не туди ти, Олю, ходила ревізії. Або не від тих завідувачів ревізорами...
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18.08.2024 18:21 Відповісти
ЦЕНЗОР АГОВ!
ШО ЦЕ ЗА СВІТСЬКА ХРОНІКА?
ШО, У КОГОСЬ З РЕДАКЦІЇ ФРЕЙМУТ РОДИЧКА?
УКРАЇНА БУДУЄ УКРІПЛЕННЯ, ЗБРОЮ. НАСЕЛЕННЯ ВТРАЧАЄ МАЙНО І ЖИТТЯ.... А ФРЕЙМУТ БУДУЄ ЕЛІТНУ ХАЛАБУДУ В КИЄВІ І ЖИВЕ У ЛОНДОНІ.
ГАНЬБА РЕДАКЦІЇ.
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18.08.2024 18:27 Відповісти
Навіть не халабуду, судячи з майбутніх мешканців це щось середнє між конюшнею та свинарником, скоріше ближче по розмірах ближче до конюшні, а по запаху до свинарника, - ржунімагу 🐐🐷🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:47 Відповісти
Та ж ларка доліна краще - перечислила мільйон доларів на дрони для "Азову" в спить спокійно.
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18.08.2024 18:35 Відповісти
Судячи з виразу морди ліца вона не зовсім задоволена... певне жаліє, що мало задонатила на дрони 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 19:49 Відповісти
Ну все, давайте донатити " свіцькій левиці", на квартру, а заодно і б...ь на нову білизну.
Позношувалося все, попротиралося у робочих місцях..
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18.08.2024 18:37 Відповісти
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18.08.2024 19:39 Відповісти
І кого це зараз цікавить?
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18.08.2024 18:39 Відповісти
Кохала жаба гадюку це називається
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18.08.2024 18:48 Відповісти
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18.08.2024 18:52 Відповісти
В Києві неможна купити квартиру в уже збудованому будинку?
Обов'язково вкласти в якийсь пустир, що б потому волати?
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18.08.2024 19:04 Відповісти
Ой,никогда такого в Киеве не было..И тут вдруг на Олечке Фреймут отыгрались...Она с луны что ли упала??Пол-Киева стоит в недостроях...На хитрую ж.пу,нашелся как всегда винт с хитрой резьбой.Нужно было дождаться завершения строительства и купить готовое по переуступке.Но Киеяне привыкли эти схемы "с инвестициями" крутить... и с нихера иметь гешефт.Ну вот.Это риски...Какие теперь претензии.Улыбаемся и машем
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18.08.2024 19:07 Відповісти
Справа "Шахраї проти шахраїв"?
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18.08.2024 19:19 Відповісти
скоріш "шахраї ошукали шахраїв" ...
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18.08.2024 20:04 Відповісти
Яка вона Фреймут? Коник. з Нового Розділу. КОНИК.
Взяло собі село моду псевдоними брати та призвіща свого цуратись.
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18.08.2024 19:28 Відповісти
в чому проблема - хочеш купуй гот. квартиру , хочеш інвестуй на етапі котлован, ризики різні, і ціни різні, це і є ринок,
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18.08.2024 19:42 Відповісти
А раазом з Фреймут ще пару сотень покупців.
У Києві і не тільки, не можливо купити квартиру щоб тебе не ошукали. Голова Комітету з питань містобудування Шуляк прописує закони таким чином, щоб забудовники у разі незавершення будівництва не несли ніякої відповідальності
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18.08.2024 19:46 Відповісти
Зауважте, будівельна мафія процвітає, сотні тисяч ошуканих,
а у чисельних правоохорнних органів до шахраїв ніяких питань
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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18.08.2024 19:48 Відповісти
У Києві роками, зі згоди поліції працює добре налагоджена схема по рохводу покупців квартир на гроші. Після того як забудовник збирає кошти, будівницво зупиняється, на недобудови під виглядом постраждалих заходить добре організоване ОЗУ, у вигляді кооперативу по добудові, недобудови організатори кооперативів оформлюють у свою власність, дерибанять вільні площі, та починають шантажувати та залякувати людей втратою квартир, примушують вступати в кооператив та здавати гроші по другому колу, будують без дозвільних документів та навмисне фінансують порушення МБУ щоб будинки ніколи не могли були здані в експлуатацію та люди не змогли стати власниками квартир та був довічний кооперативний бізне та витягування грошей, все це розтягують на багато років, людей заселяють в недобудовані будинки, люди погоджуються бо багатьом просто немає де жити, хто відмовляється стати членом кооперативу та платити повторно, організатори кооперативів не підключають/відключають воду, електрику та непускають в будинок, люди судяться роками, поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, просто саботують вирішення проблеми, зацікавлені у такому положенні справ

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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18.08.2024 20:26 Відповісти
Всі такі раді шо не тільки вони лохи
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18.08.2024 22:43 Відповісти
На етапі будівництва квартири не продаються, бо їх не існує! Продають долю результатів роботи. В договорі вона аж ніяк не могла бути покуцем квартири, бо вона стала інвестором будівництва. Всі інвестори у всьому світі мяють різний результат від інвестування. Чому вона не купила готову квартиру? Звісно тому, що хотіла отримати прибуток від інвестування! Але як то кажуть, се ля ві. Ось від недавна Intel подешевшав на чверть і деяким інвесторав стало нема де жити... Те що в нас будь кого без суда можуть публічно називати шахраями, говорить про те, що такі як Фреймуд, побудували бананову державу, інвестують в неї і не вірять у справедливмй суд, куди вона повинна була би звернутися зі своїми претензіями на захист інвестицій.
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18.08.2024 23:41 Відповісти
Та що народжує дітей іноземцям - нах тут не треба.
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19.08.2024 00:39 Відповісти
Зелені намахали зелених. Браво
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19.08.2024 01:03 Відповісти
Ц.! Це що за новина?
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19.08.2024 08:52 Відповісти
 
 