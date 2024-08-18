Ведуча Фреймут заявила, що стала жертвою забудовника-шахрая Saga Development: Засновник Вавриш відкинув звинувачення

Телеведуча Ольга Фреймут заявила, що разом із чоловіком, продюсером Володимиром Локотком, стала жертвою київського забудовника Saga Development засновника Андрія Вавриша. Її квартира в елітному житловому комплексі на Подолі була куплена ще до повномасштабної війни.

Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Забудовник зупинив будівництво

За словами Ольги, ще до війни вони купили квартиру на вулиці Сагайдачного на Подолі на етапі будівництва будинку.

Новобуд позиціонували як елітний. Вона зазначила, що вже кілька років, як всі роботи були зупинені забудовником.

"Час минав, квартиру купили задовго до війни, але забудовник зупинив будівництво і не повідомив, коли будинок здадуть в експлуатацію. Щасливі мешканці "елітного дому" перетворилися на обібраних лопухів", - написала ведуча.

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Фреймут судилася декілька років із забудовником

Фреймут також розповіла, що роками судилася з забудовником, і, врешті-решт, їй вдалося виграти справу. Але свої гроші назад вона так і не змогла отримати.

"Суд ми виграли. У мене питання: Saga Development, Андрій Вавриш, засновник, як ви ходите спокійно по Києву? Скажіть, пан Вавриш, а чому ви не у в'язниці? Хто є вашим захистом? Хіба ми не живемо у країні, де зараз особливо цінується справедливість? Просто мені дивно - виграти суд і не отримати ніякої компенсації, тому що пан Вавриш вивів гроші зі всіх рахунків. Рахунки суд заарештував, але вони "нульові", - зазначила Фреймут.

Телеведуча хоче надати розголосу цій справі, щоб інші не потрапили у таку саму пастку і "пан Вавриш пошкандибає до в'язниці". Оскільки, за її словами, компанія-забудовник продовжує продавати нерухомість.

"Тим часом Saga Development разом із засновником Андрієм Вавришем продовжують продавати квартири. У них декілька об'єктів у столиці", - додала Фреймут.

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Реакція Вавриша

За словами засновника Saga Development, Ольга Фреймут не була ніколи серед клієнтів компанії. Водночас клієнтом був її чоловік, який нібито є громадянином РФ.

"Я не експерт щодо визначення гарних та не дуже гарних росіян, нехай це робить "ну дуже обʼєктивний суд", нам отримати звинувачення щодо співпраці з колабораціоністами не потрібно, тож задіяні фінансові компанії вирішили покладатися на рішення суду", - зазначив він.

За його словами, будинок вже введений в експлуатацію.

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