Общие боевые потери РФ с начала войны – около 600 470 (+1120 за сутки), 8513 танков, 17 104 артсистем, 16 495 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 600 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 600470 (+1120) человек,

танков - 8513 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 16495 (+15) ед,

артиллерийских систем - 17104 (+48) ед,

РСЗО - 1165 (+4) ед,

средства ППО - 925 (+2) ед,

самолетов - 367 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13809 (+57),

крылатые ракеты - 2437 (+5),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23047 (+55) ед,

специальная техника - 2863 (+17)

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