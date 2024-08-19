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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 600 470 (+1120 за добу), 8513 танків, 17 104 артсистем, 16 495 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 600 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 600470 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 8513 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,
  • артилерійських систем  – 17104 (+48) од,
  • РСЗВ – 1165 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 925 (+2) од,
  • літаків  – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 13809 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2437 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2863 (+17)

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інфографіка

Автор: 

армія рф (17264) ліквідація (3885) знищення (7172)


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Топ коментарі
+31
Шістсот тисяч добрих москалів,

Класних москалів,

Файних москалів!

Шістсот тисяч тихих москалів,

Мирних москалів,

Смирних москалів!
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19.08.2024 07:58
+22
янкі нам нічого не винні !!! зе влада замість виробництва зброї 2.5 роки дивилося в дупу Ху*ло шукаючи так десь посередені мир та закатувала гроші в асфальт для кацапської бронетехніки на "великому крадівництві" ...



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19.08.2024 08:13
+19
Минув 3834 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 20, логістика 55!
Чумардоси закрили чергову сотню тисяч і досягли 600 000!
Броня перевалила за 25 000!
Логістика перевалила за 23000!
Загальна кількість знищеної наземної техніки більше 70 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 600 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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19.08.2024 08:51
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Шістсот тисяч добрих москалів,

Класних москалів,

Файних москалів!

Шістсот тисяч тихих москалів,

Мирних москалів,

Смирних москалів!
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19.08.2024 07:58 Відповісти
Британська класика на український лад.
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19.08.2024 08:07 Відповісти
Кабзон ТАМ на концерті перед 600-тисячним зняв з себе перуку.
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19.08.2024 08:22 Відповісти
Супер !!! 600 000 хароших сруцкіх і 25 тис знищенаї бронетехніки кацапів за 2.5 роки широкомаштабної війни !!! Слава ЗСУ !!!
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19.08.2024 07:59 Відповісти
Пам'ятаю при Залужному ще, 300 000 випало. Вже 600 000.
Слава Україні!
ЗСУ Титани!
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19.08.2024 08:00 Відповісти
А якби янкі на ленд-ліз не пожлобились так цифра на дохлих кацапів була б набагато приємнішою.
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19.08.2024 08:04 Відповісти
янкі нам нічого не винні !!! зе влада замість виробництва зброї 2.5 роки дивилося в дупу Ху*ло шукаючи так десь посередені мир та закатувала гроші в асфальт для кацапської бронетехніки на "великому крадівництві" ...



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19.08.2024 08:13 Відповісти
!!!100!!!!!!!!!!!!!
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19.08.2024 08:47 Відповісти
в принципі, "пожлобились на ленл-ліз" не Байден з Харріс, а ЕрЗе, які не зробили навіть спроб укласти відповідний міждержавний договір, без якого ленд-ліз не провести.
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19.08.2024 08:21 Відповісти
Весь 22-й рік нам "дули у вуха", що ленд-ліз не потрібен, тому що дають зброю безкоштовно.
Як "вчасно" її дають ми вже побачили...
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19.08.2024 08:39 Відповісти
коли б був "ленд-ліз", як би зе банда зароблела на відкатах з постачання боеприпасів і зброї ??? до того ж "оманські", "стамбулькі" договорняки з Ху*лом зі здачі України під окупацію треба виконувати ...
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19.08.2024 09:38 Відповісти
Слухайте, ну скільки ж можна одне й те ж? Ленд-ліз - це не сама зброя, а тільки спосіб її оплати!!! Зброю не беруть з повітря - її треба 1) мати чи 2) зробити. Все, чим могли поділитися (а не віддати своє, те, що потрібно країні для захисту себе), віддали не в кредит (по ленд-лізу), а задарма, у дарунок! Далі потрібно вже зробити, а це не так швидко після років відлиги, тобто це потребує час і ресурси. У тому числі фінансування.
Якщо ти прийшов до магазину по м'ясо, а м'яса ще не привезли, то все одно, за яку ціну ти не можеш його купити! Є в тебе гроші чи ні, є в тебе пільги чи ні - усе одно - м'яса немає!
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19.08.2024 08:40 Відповісти
Нагадати, скільки є давно готових "абрамсів"?
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19.08.2024 09:43 Відповісти
Нагадую, нам віддали те, що могли.

США мусять захищати і себе! І не тільки від здичавілої рашки. Бажаючих цього смаколика - велика черга. Не кожна країна віддає своє все. Америка не може віддати. Але може зробити. І вона зараз саме це і робить.
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19.08.2024 13:24 Відповісти
А ще я вам нагадаю, що Абрамси не дуже гарно показали себе в Україні, бо без підтримки з повітря вони не вундервафля. Абрамси має сенс передавати разом з F-16 чи літаками такого чи вищого класу, і не 2-3, а 50-60 хоча б. Тоді це ударний кулак. А без повітря Абрамс - просто дуже дорога гармата. На жаль.
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19.08.2024 13:29 Відповісти
Потік зомбі в Украіну
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19.08.2024 08:08 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває! Слава ЗСУ !!))
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19.08.2024 08:11 Відповісти
незамітно 600000 проскочили .Слава ЗСУ.
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19.08.2024 08:15 Відповісти
600 тисяч тут хтось говорив, що буде в неділю
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19.08.2024 08:17 Відповісти
В сьогоднішній статистиці те, що набили ще вчора )), тому по факту вчора.
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19.08.2024 08:47 Відповісти
Сегодня праздник у всех нас:

Сегодня будут танцы!

На курщине мосты горят,

С утра горят румянцем.


Пришли кацапки,

Стоят в сторонке,

Похоронки в руках теребят.

Потому что на девятьсот восьмой день войны

Уже шестьсот тысяч дохлых ребЬят….
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19.08.2024 08:27 Відповісти
З черговим ювілеєм кацапи!
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19.08.2024 08:27 Відповісти
Дайош 700! 😆
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19.08.2024 08:38 Відповісти
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19.08.2024 08:46 Відповісти
Минув 3834 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 20, логістика 55!
Чумардоси закрили чергову сотню тисяч і досягли 600 000!
Броня перевалила за 25 000!
Логістика перевалила за 23000!
Загальна кількість знищеної наземної техніки більше 70 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 600 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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19.08.2024 08:51 Відповісти
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19.08.2024 08:53 Відповісти
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19.08.2024 13:16 Відповісти
"Привіт з України"!
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19.08.2024 08:57 Відповісти
За 600 тисяч перевалило , а вони все далі лізуть. Орда зомбаків..
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19.08.2024 08:48 Відповісти
З чого б це - "зомбаків"?!? В них в штурмових підрозділах в основному контрактники і трішки мобіки. Це добровільні смертники, які за підписання контракту отримали від 400к до 2'200к срублів єдиноразової виплати.

Інше питання, що з 195'000 до 2'200'000 срублів цінник піднявся лише за рік. А з 1'000'000 до 2'200'000 лише за 3 місяці.

Кількість смертників стрімко зменшується. Саме тому в хід пішов обман (підсовують строковикам контракти на підпис), пресування боргами та виконавчими провадженнями, примус на повернення на фронт поранених, затикання дір в обороні (Курськ) строковиками тощо.

***** боїться давати команду воєнкоматам "хапати всіх підряд" - в них реально економіка рипить і працювати на ВПК нікому, тому там слюсарі вже отримують як програмісти.
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19.08.2024 10:50 Відповісти
600 тис чумардосів з початку війни
240 тис з початку року
20 тис з початку місяця

25 тис броня і 70 тис загалом наземка
23 тис логістика і 5 тис з початку літа, що вже є новим сезонним рекордом за весну було 4 800 од.

Арта вчора відмітила ювілей новим добовим рекордом - 71 ствол
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19.08.2024 08:54 Відповісти
600 000 козломордих це два обласних міста на козлостані. Всьо сво ідьйот пА плану...
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19.08.2024 09:12 Відповісти
Як же я люблю круглі цифри🔥🔥🔥
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19.08.2024 11:02 Відповісти
Буде і 1 000 000 !
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19.08.2024 11:47 Відповісти
 
 