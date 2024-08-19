Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 600 470 (+1120 за добу), 8513 танків, 17 104 артсистем, 16 495 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 600 470 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 600470 (+1120) осіб,
- танків ‒ 8513 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,
- артилерійських систем – 17104 (+48) од,
- РСЗВ – 1165 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 925 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2437 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 2863 (+17)
Топ коментарі
+31 Михаил Сергиенко #582158
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+22 Ярослав Дацко #356611
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США мусять захищати і себе! І не тільки від здичавілої рашки. Бажаючих цього смаколика - велика черга. Не кожна країна віддає своє все. Америка не може віддати. Але може зробити. І вона зараз саме це і робить.
Сегодня будут танцы!
На курщине мосты горят,
С утра горят румянцем.
Пришли кацапки,
Стоят в сторонке,
Похоронки в руках теребят.
Потому что на девятьсот восьмой день войны
Уже шестьсот тысяч дохлых ребЬят….
146! одиниць техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 20, логістика 55!
Чумардоси закрили чергову сотню тисяч і досягли 600 000!
Броня перевалила за 25 000!
Логістика перевалила за 23000!
Загальна кількість знищеної наземної техніки більше 70 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 600 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
Інше питання, що з 195'000 до 2'200'000 срублів цінник піднявся лише за рік. А з 1'000'000 до 2'200'000 лише за 3 місяці.
Кількість смертників стрімко зменшується. Саме тому в хід пішов обман (підсовують строковикам контракти на підпис), пресування боргами та виконавчими провадженнями, примус на повернення на фронт поранених, затикання дір в обороні (Курськ) строковиками тощо.
***** боїться давати команду воєнкоматам "хапати всіх підряд" - в них реально економіка рипить і працювати на ВПК нікому, тому там слюсарі вже отримують як програмісти.
240 тис з початку року
20 тис з початку місяця
25 тис броня і 70 тис загалом наземка
23 тис логістика і 5 тис з початку літа, що вже є новим сезонним рекордом за весну було 4 800 од.
Арта вчора відмітила ювілей новим добовим рекордом - 71 ствол