Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 600 470 (+1120 за добу), 8513 танків, 17 104 артсистем, 16 495 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 600 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 600470 (+1120) осіб,

танків ‒ 8513 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,

артилерійських систем – 17104 (+48) од,

РСЗВ – 1165 (+4) од,

засоби ППО ‒ 925 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),

крилаті ракети ‒ 2437 (+5),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 2863 (+17)

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