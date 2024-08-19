Враг осуществил в районе Липцев пополнение боевых расчетов, в Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, - ОТГ "Харьков"
С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет замену личного состава на боевых позициях, проводит эвакуационные меры.
В районе населенного пункта Липцы враг осуществил пополнение боевых расчетов. Провел меры логистического обеспечения. Продолжаются случаи невыполнения приказов личным составом противника.
Вблизи Старицы отмечается одиночное перемещение личного состава противника с целью внутренней ротации на боевых позициях.
В Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, пополняют запасы боекомплекта и медикаментов. Центральную часть города враг обстреливал из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.
Боевые действия и потери врага
За прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. Также враг нанес 1 авиаудар с использованием 2-х КАБов и 1 ракетный удар. Кроме того, оккупанты нанесли 57 ударов дронами-камикадзе и 449 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 120 человек.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 система ППО;
- 7 артиллерийских систем;
- 7 автомобилей;
- 8 единиц специальной техники;
- 63 БпЛА.
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