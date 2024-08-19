Враг осуществил в районе Липцев пополнение боевых расчетов, в Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, - ОТГ "Харьков"

С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет замену личного состава на боевых позициях, проводит эвакуационные меры.

В районе населенного пункта Липцы враг осуществил пополнение боевых расчетов. Провел меры логистического обеспечения. Продолжаются случаи невыполнения приказов личным составом противника.

Вблизи Старицы отмечается одиночное перемещение личного состава противника с целью внутренней ротации на боевых позициях.

В Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, пополняют запасы боекомплекта и медикаментов. Центральную часть города враг обстреливал из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. Также враг нанес 1 авиаудар с использованием 2-х КАБов и 1 ракетный удар. Кроме того, оккупанты нанесли 57 ударов дронами-камикадзе и 449 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 120 человек.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 система ППО;

7 артиллерийских систем;

7 автомобилей;

8 единиц специальной техники;

63 БпЛА.

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