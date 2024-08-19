Ночью оккупанты ударили по Казачьей Лопани, за сутки обстреляли 5 населенных пунктов Харьковщины. ФОТО

Российские оккупанты не прекращают обстрелы населенных пунктов Харьковщины. Ночью оккупанты ударили по Казачьей Лопани Дергачевской громады, повреждены дома. Без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром 18 августа в результате вражеского обстрела горела хвойная подстилка на площади более 9 Га вблизи села Новоплатоновка. В селе Ковшаровка повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству.

Под вражеским огнем утром оказался Купянск. Взрывное ранение получила 52-летняя женщина. После повторного обстрела города горела хозяйственная постройка.

В селах Соболевка и Вольное в результате обстрелов горела трава.

Поздно вечером враг снова нанес удар по Купянску, горели дома и хозяйственные постройки.

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