Вночі окупанти вдарили по Козачій Лопані, за добу обстріляли 5 населених пунктів Харківщини. ФОТО

Російські окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківщини. Вночі окупанти вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади, пошкоджені будинки. Без постраждалих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 18 серпня внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі понад 9 Га поблизу села Новоплатонівка. У селі Ківшарівка пошкоджені три пʼятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніку підприємства по благоустрою.

Під ворожим вогнем зранку опинився Куп'янськ. Вибухове поранення дістала 52-річна жінка. Після повторного обстрілу міста горіла господарча споруда.

У селах Соболівка та Вільне внаслідок обстрілів горіла трава.

Пізно ввечері ворог знову завдав удару по Куп'янську, горіли будинки та господарчі споруди.

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