Ворог здійснив у районі Липців поповнення бойових розрахунків, у Вовчанську окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, - ОТУ "Харків"

З початку цієї доби триває 4 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заміну особового складу на бойових позиціях, проводить евакуаційні заходи.

В районі населеного пункту Липці ворог здійснив поповнення бойових розрахунків. Провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки невиконання наказів особовим складом противника.

Поблизу Стариці відмічається поодиноке переміщення особового складу противника з метою внутрішньої ротації на бойових позиціях.

У Вовчанську окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, поповнюють запаси боєкомплекту та медикаментів. Центральну частину міста ворог обстрілював з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Також ворог завдав 1 авіаудар з використанням 2-х КАБів та 1 ракетний удар. Крім того, окупанти завдали 57 ударів дронами-камікадзе та 449 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 120 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 система ППО;

7 артилерійських систем;

7 автомобілів;

8 одиниць спеціальної техніки;

63 БпЛА.

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