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Россия блокирует мессенджер Signal, чтобы ограничить возможности коммуникации для своих граждан - британская разведка

signal

Российские власти продолжают попытки ограничить возможности коммуникации для граждан, блокируя использование мессенджеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отмечает Министерство обороны Великобритании в Х со ссылкой на данные разведки.

Как отмечается в сводке, 9 августа российские СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал использование зашифрованного мессенджера Signal в стране. Официальное обоснование заключается в том, что это делается для "предотвращения использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

"Некоторые комментаторы предположили, что запрет направлен на предотвращение распространения информации о вторжении Украины в Курскую область, но это крайне маловероятно", - говорится в сообщении.

Signal используется многими независимыми российскими журналистами и активистами оппозиции для обхода всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, прежде всего Системы оперативно-розыскных мер (СОРМ) ФСБ.

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По данным британской разведки, в этом контексте ограничение Signal, вероятно, направлено на расширение возможностей российских властей по мониторингу и ограничению коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму.

"Это происходит в то время, когда российское правительство запрещает независимые медиаорганизации и блокирует YouTube и службу обмена сообщениями WhatsApp. Меры направлены на усиление государственного контроля за доступом к СМИ и информации в России", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

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Незабаром в кацапських новинах-"рюскій касманавт вісаділся на солнце".
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19.08.2024 13:30 Ответить
...канєшна ночью, коли не так жарко
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19.08.2024 15:30 Ответить
Але в тому році контрозвідка заборонила ЗСУ користуватися Сигналом. Казали, що підори зуміли Signal зламати.
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19.08.2024 13:44 Ответить
 
 