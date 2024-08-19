Росія блокує месенджер Signal, щоб обмежити можливості комунікації для своїх громадян, - британська розвідка
Російська влада продовжує спроби обмежити можливості комунікації для громадян, блокуючи використання месенджерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначає Міністерство оборони Великої Британії в Х із посиланням на дані розвідки.
Як зазначається у зведенні, 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Роскомнадзор заблокував використання зашифрованого месенджера Signal у країні. Офіційне обґрунтування полягає в тому, що це робиться для "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".
"Деякі коментатори припустили, що заборона спрямована на запобігання розповсюдженню інформації про вторгнення України в Курську область, але це вкрай малоймовірно", - йдеться у повідомленні.
Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та активістами опозиції для обходу всеосяжної системи електронного моніторингу російського уряду, насамперед Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.
За даними британкою розвідки, у цьому контексті обмеження Signal, ймовірно, спрямоване на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян, вороже налаштованих стосовно режиму.
"Це відбувається в той час, коли російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації та блокує YouTube та службу обміну повідомленнями WhatsApp. Заходи спрямовані на посилення державного контролю за доступом до ЗМІ та інформації на Росії", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
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