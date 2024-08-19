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В "Дії" вскоре запустят онлайн-бракосочетание через видеосвязь

У

Вскоре в "Дії" презентуют функцию онлайн-бракосочетания.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы 30+ тысяч раз подали заявления о браке через портал Дія. Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а потом оплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале Дія возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовались более 30 тысяч пар.

Совсем скоро презентуем бракосочетание онлайн по видеосвязи в Дії. Пристегните ремни безопасности, это будет вау. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию", - отметил министр.

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Автор: 

брак (109) диджитализация (221) Дія (422)


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Топ комментарии
+11
Чекаємо "онлайн секс" та "онлайн вагітність".
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19.08.2024 13:51
+10
А онлайн похорон ?
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19.08.2024 13:51
+6
Онлайн шашлыки будут?
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19.08.2024 13:53
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А онлайн похорон ?
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19.08.2024 13:51 Ответить
Чекаємо "онлайн секс" та "онлайн вагітність".
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19.08.2024 13:51 Ответить
вставіл в "Дію".... і вже отєц
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19.08.2024 14:32 Ответить
🤣
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19.08.2024 14:42 Ответить
Онлайн шашлыки будут?
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19.08.2024 13:53 Ответить

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19.08.2024 14:30 Ответить
і рєзінові електрічєскіє женщіни "от Фьодорова".... шо волоси дибки будуть вставать
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19.08.2024 14:31 Ответить
Спочатку М. Федоров та його особисте міністерство створили додаток Дія. Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.

Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» із заздалегідь визначеним переможцем.

Продукт просувався під гаслом «замінимо корупціонерів комп'ютерними програмами», але по факту за 5 років так званої «цифровізації» рівень корупції у країни став тільки більше.

Також організоване угруповання «Мінцифра» опосередковано контролює усіх мобільних операторів - через різні державні програми підтримки типу «розвиток мережі швидкісного мобільного та фіксованого інтернету» чи «Е-смартфон».

Також угруповання повністю контролює гральний бізнес. Нелегальні та напівлегальні онлайн-казино вже давно під Федоровим. Але йому залишилося ще очолити цю тему офіційно та легально (гуглити «законопроєкт №9256 ліквідація КРАІЛ Федоров»). У першому читанні вже прийняли, ще трошки лишилося.

https://ord-ua.com/2024/05/11/cifrove-ugruppuvannja-fedorova/
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19.08.2024 13:58 Ответить
ужас! І як ми без цього жили весь цей час?
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19.08.2024 13:58 Ответить
Через два роки після витоку даних про мільйони українських громадян, які довірили свої дані т.з. "Дії", комісія АРУ вирішила заслухати профільного міністра Федорова.

Нічого реального з цього не буде.

Люди, які збираються використовувати "Дію" для голосування зацікавлені в повному контролі додатку.

Заради цікавості радимо Раді отримати точні дані фізичного місцезнаходження серверів даних системи "Дія" і їх правовласників.

І все стане ясно.

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19.08.2024 14:00 Ответить
Фьйодоров колись в інтерв'ю сказав - що за кордоном начебто орендують платформу й окремо сховище даних..
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19.08.2024 14:08 Ответить
Нащо ця хня? Для укладання фіктивних шлюбів?! Багато сімейних пар розлучаються саме через відстань, а тут відстань на старті подружнього життя...
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19.08.2024 14:01 Ответить
а секас, секас? те ж по "дії" і онлайн?
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19.08.2024 14:02 Ответить
При бажанні в інеті цього лайна дуже багато. Правда останнім часом стало менше, а то заходиш на якийсь технічний сайт чи форум почитати про якийсь гаджет а там на пів екрана як та чим сексуально задовольнитись та як збільшити причандали
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19.08.2024 14:10 Ответить
- Марусю, давай сексом займемось, хоч один разок..
- Ні, не можу Петрику та й не хочу.
- Марусю, ну що робити, якщо хочеться?
- А давай зробимо це через Дію.
- А що, так можна?
- Через Дію все можна, дурний ти мой Петрику.
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19.08.2024 14:05 Ответить
Дивились фільм "Руйнівник" 1993 року, зі Сталлоне та Веслі Снайпсом?
Ідея такого "сексу" давно не нова
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19.08.2024 14:31 Ответить
А шлюбної ночі онлайн ще немає?
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19.08.2024 14:07 Ответить
ЯКЩО БРАТИ СВІТОВУ ПРАКТИКУ, ТО ЖОДНА КРАЇНА ПОДІБНИМ ЧИНОМ ЦИФРОВІЗАЦІЮ НЕ ПРОВОДИЛА.

Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова) розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися.
Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася - чому. Вони просто захотіли бути першими.

Але навіть не це головне. Безпекова проблема полягає в тому, що усі гаджети можна вважати потенційно скомпрометованими, бо дуже мало людей дійсно знає і дотримується правил цифрової гігієни. Тому

цей додаток містить купу ризиків.

Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато.
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19.08.2024 14:11 Ответить
*******. Вже не одне поле зробили для махінації.
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19.08.2024 14:17 Ответить
«Якщо в «Дії» є ваш електронний паспорт або закордонний паспорт з чіпом, то автоматично без вашої згоди підтягуються усі інші документи»
«Дія» - не стільки технологічний, скільки політичний проєкт»


ТИ САМ ТАКИМ ЧИНОМ ВДЯГАЄШ НА СЕБЕ ЦИФРОВІ КАЙДАНКИ І ДАЄШ МОЖЛИВІСТЬ ДЕРЖАВІ СЛІДКУВАТИ ЗА ТОБОЮ ТА ЗБИРАТИ ДАНІ.

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19.08.2024 14:17 Ответить
Скоро буде функція. Всинови дитину через дію.
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19.08.2024 14:18 Ответить
А більш важливіших проблем у міністра немає?? Дореч,і скільки коштує розробка, та хто отримує відсотки за перерахування коштів, бо щось мені здається, що це вони їх отримують
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19.08.2024 14:33 Ответить
Нема покою довбойобам...
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19.08.2024 14:35 Ответить
На межі здорового глузду
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19.08.2024 14:51 Ответить
Поза межею !...
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19.08.2024 19:08 Ответить
е-Банутые
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19.08.2024 16:57 Ответить
"Дія" дала потомство...

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19.08.2024 22:11 Ответить
Під час війни, при тому, що, за 5- років " міністерство програмістів" НІЧОГО не зробилли для інтеграції баз даних різних міністерсв і відомств, хвалитися сервісом он лайн одужень у придуркуватій манері може тільки дегенєрат.

"Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау, зазначив міністр.".
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19.08.2024 22:00 Ответить
 
 