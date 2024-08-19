В "Дії" вскоре запустят онлайн-бракосочетание через видеосвязь
Вскоре в "Дії" презентуют функцию онлайн-бракосочетания.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинцы 30+ тысяч раз подали заявления о браке через портал Дія. Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а потом оплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале Дія возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовались более 30 тысяч пар.
Совсем скоро презентуем бракосочетание онлайн по видеосвязи в Дії. Пристегните ремни безопасности, это будет вау. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию", - отметил министр.
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+11 lammer ya
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+10 Colt
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показать весь комментарий19.08.2024 13:53
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Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» із заздалегідь визначеним переможцем.
Продукт просувався під гаслом «замінимо корупціонерів комп'ютерними програмами», але по факту за 5 років так званої «цифровізації» рівень корупції у країни став тільки більше.
Також організоване угруповання «Мінцифра» опосередковано контролює усіх мобільних операторів - через різні державні програми підтримки типу «розвиток мережі швидкісного мобільного та фіксованого інтернету» чи «Е-смартфон».
Також угруповання повністю контролює гральний бізнес. Нелегальні та напівлегальні онлайн-казино вже давно під Федоровим. Але йому залишилося ще очолити цю тему офіційно та легально (гуглити «законопроєкт №9256 ліквідація КРАІЛ Федоров»). У першому читанні вже прийняли, ще трошки лишилося.
https://ord-ua.com/2024/05/11/cifrove-ugruppuvannja-fedorova/
Нічого реального з цього не буде.
Люди, які збираються використовувати "Дію" для голосування зацікавлені в повному контролі додатку.
Заради цікавості радимо Раді отримати точні дані фізичного місцезнаходження серверів даних системи "Дія" і їх правовласників.
І все стане ясно.
- Ні, не можу Петрику та й не хочу.
- Марусю, ну що робити, якщо хочеться?
- А давай зробимо це через Дію.
- А що, так можна?
- Через Дію все можна, дурний ти мой Петрику.
Ідея такого "сексу" давно не нова
Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова) розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися.
Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася - чому. Вони просто захотіли бути першими.
Але навіть не це головне. Безпекова проблема полягає в тому, що усі гаджети можна вважати потенційно скомпрометованими, бо дуже мало людей дійсно знає і дотримується правил цифрової гігієни. Тому
цей додаток містить купу ризиків.
Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато.
«Дія» - не стільки технологічний, скільки політичний проєкт»
ТИ САМ ТАКИМ ЧИНОМ ВДЯГАЄШ НА СЕБЕ ЦИФРОВІ КАЙДАНКИ І ДАЄШ МОЖЛИВІСТЬ ДЕРЖАВІ СЛІДКУВАТИ ЗА ТОБОЮ ТА ЗБИРАТИ ДАНІ.
"Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау, зазначив міністр.".