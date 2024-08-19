В "Дії" вскоре запустят онлайн-бракосочетание через видеосвязь

Вскоре в "Дії" презентуют функцию онлайн-бракосочетания.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы 30+ тысяч раз подали заявления о браке через портал Дія. Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а потом оплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале Дія возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовались более 30 тысяч пар.



Совсем скоро презентуем бракосочетание онлайн по видеосвязи в Дії. Пристегните ремни безопасности, это будет вау. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию", - отметил министр.

Читайте также: Приложение "Армія+" получило и положительные отзывы, и конструктивную критику, - Миноборон