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У "Дії" незабаром запустять онлайн-одруження через відеозв’язок

У

Незабаром у "Дії" презентують функцію онлайн-одруження.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці 30+ тисяч разів подали заяви про шлюб через портал Дія Раніше в молодят був забіг на довгі дистанції: піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито. Півтора року тому запустили на порталі Дія можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар.

Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію", - зазначив міністр.

Читайте: Від мобілізації вже забронювали 770 тисяч працівників, – Мінекономіки

Автор: 

одруження (81) диджиталізація (275) Дія (1120)


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Топ коментарі
+11
Чекаємо "онлайн секс" та "онлайн вагітність".
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19.08.2024 13:51
+10
А онлайн похорон ?
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19.08.2024 13:51
+6
Онлайн шашлыки будут?
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19.08.2024 13:53
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А онлайн похорон ?
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19.08.2024 13:51 Відповісти
Чекаємо "онлайн секс" та "онлайн вагітність".
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19.08.2024 13:51 Відповісти
вставіл в "Дію".... і вже отєц
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19.08.2024 14:32 Відповісти
🤣
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19.08.2024 14:42 Відповісти
Онлайн шашлыки будут?
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19.08.2024 13:53 Відповісти

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19.08.2024 14:30 Відповісти
і рєзінові електрічєскіє женщіни "от Фьодорова".... шо волоси дибки будуть вставать
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19.08.2024 14:31 Відповісти
Спочатку М. Федоров та його особисте міністерство створили додаток Дія. Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.

Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» із заздалегідь визначеним переможцем.

Продукт просувався під гаслом «замінимо корупціонерів комп'ютерними програмами», але по факту за 5 років так званої «цифровізації» рівень корупції у країни став тільки більше.

Також організоване угруповання «Мінцифра» опосередковано контролює усіх мобільних операторів - через різні державні програми підтримки типу «розвиток мережі швидкісного мобільного та фіксованого інтернету» чи «Е-смартфон».

Також угруповання повністю контролює гральний бізнес. Нелегальні та напівлегальні онлайн-казино вже давно під Федоровим. Але йому залишилося ще очолити цю тему офіційно та легально (гуглити «законопроєкт №9256 ліквідація КРАІЛ Федоров»). У першому читанні вже прийняли, ще трошки лишилося.

https://ord-ua.com/2024/05/11/cifrove-ugruppuvannja-fedorova/
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19.08.2024 13:58 Відповісти
ужас! І як ми без цього жили весь цей час?
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19.08.2024 13:58 Відповісти
Через два роки після витоку даних про мільйони українських громадян, які довірили свої дані т.з. "Дії", комісія АРУ вирішила заслухати профільного міністра Федорова.

Нічого реального з цього не буде.

Люди, які збираються використовувати "Дію" для голосування зацікавлені в повному контролі додатку.

Заради цікавості радимо Раді отримати точні дані фізичного місцезнаходження серверів даних системи "Дія" і їх правовласників.

І все стане ясно.

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19.08.2024 14:00 Відповісти
Фьйодоров колись в інтерв'ю сказав - що за кордоном начебто орендують платформу й окремо сховище даних..
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19.08.2024 14:08 Відповісти
Нащо ця хня? Для укладання фіктивних шлюбів?! Багато сімейних пар розлучаються саме через відстань, а тут відстань на старті подружнього життя...
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19.08.2024 14:01 Відповісти
а секас, секас? те ж по "дії" і онлайн?
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19.08.2024 14:02 Відповісти
При бажанні в інеті цього лайна дуже багато. Правда останнім часом стало менше, а то заходиш на якийсь технічний сайт чи форум почитати про якийсь гаджет а там на пів екрана як та чим сексуально задовольнитись та як збільшити причандали
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19.08.2024 14:10 Відповісти
- Марусю, давай сексом займемось, хоч один разок..
- Ні, не можу Петрику та й не хочу.
- Марусю, ну що робити, якщо хочеться?
- А давай зробимо це через Дію.
- А що, так можна?
- Через Дію все можна, дурний ти мой Петрику.
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19.08.2024 14:05 Відповісти
Дивились фільм "Руйнівник" 1993 року, зі Сталлоне та Веслі Снайпсом?
Ідея такого "сексу" давно не нова
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19.08.2024 14:31 Відповісти
А шлюбної ночі онлайн ще немає?
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19.08.2024 14:07 Відповісти
ЯКЩО БРАТИ СВІТОВУ ПРАКТИКУ, ТО ЖОДНА КРАЇНА ПОДІБНИМ ЧИНОМ ЦИФРОВІЗАЦІЮ НЕ ПРОВОДИЛА.

Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова) розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися.
Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася - чому. Вони просто захотіли бути першими.

Але навіть не це головне. Безпекова проблема полягає в тому, що усі гаджети можна вважати потенційно скомпрометованими, бо дуже мало людей дійсно знає і дотримується правил цифрової гігієни. Тому

цей додаток містить купу ризиків.

Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато.
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19.08.2024 14:11 Відповісти
*******. Вже не одне поле зробили для махінації.
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19.08.2024 14:17 Відповісти
«Якщо в «Дії» є ваш електронний паспорт або закордонний паспорт з чіпом, то автоматично без вашої згоди підтягуються усі інші документи»
«Дія» - не стільки технологічний, скільки політичний проєкт»


ТИ САМ ТАКИМ ЧИНОМ ВДЯГАЄШ НА СЕБЕ ЦИФРОВІ КАЙДАНКИ І ДАЄШ МОЖЛИВІСТЬ ДЕРЖАВІ СЛІДКУВАТИ ЗА ТОБОЮ ТА ЗБИРАТИ ДАНІ.

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19.08.2024 14:17 Відповісти
Скоро буде функція. Всинови дитину через дію.
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19.08.2024 14:18 Відповісти
А більш важливіших проблем у міністра немає?? Дореч,і скільки коштує розробка, та хто отримує відсотки за перерахування коштів, бо щось мені здається, що це вони їх отримують
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19.08.2024 14:33 Відповісти
Нема покою довбойобам...
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19.08.2024 14:35 Відповісти
На межі здорового глузду
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19.08.2024 14:51 Відповісти
Поза межею !...
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19.08.2024 19:08 Відповісти
е-Банутые
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19.08.2024 16:57 Відповісти
"Дія" дала потомство...

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19.08.2024 22:11 Відповісти
Під час війни, при тому, що, за 5- років " міністерство програмістів" НІЧОГО не зробилли для інтеграції баз даних різних міністерсв і відомств, хвалитися сервісом он лайн одужень у придуркуватій манері може тільки дегенєрат.

"Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау, зазначив міністр.".
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19.08.2024 22:00 Відповісти
 
 