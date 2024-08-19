У "Дії" незабаром запустять онлайн-одруження через відеозв’язок

Незабаром у "Дії" презентують функцію онлайн-одруження.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці 30+ тисяч разів подали заяви про шлюб через портал Дія Раніше в молодят був забіг на довгі дистанції: піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито. Півтора року тому запустили на порталі Дія можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар.



Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію", - зазначив міністр.

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