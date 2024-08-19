Рашисты из танка обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: Ранены двое гражданских

Российские войска нанесли танковые удары по Казачьей Лопани на Харьковщине, в результате чего ранены мужчина и женщина.

Об этом заявил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты обстреливают Казачью Лопань из танка. Есть информация о раненой местной жительнице. Данные уточняются", - отметил он.

Позже он сообщил, что в результате танковых ударов по Казачьей Лопани ранения получили двое гражданских - 50-летняя женщина и 54-летний мужчина.

"Их состояние оценивается как среднее, медики оказывают им необходимую помощь. В течение последних трех часов вражеский танк нанес по поселку не менее 10 ударов, повредив частные дома и энергетическую инфраструктуру. На месте попаданий возникли пожары, над локализацией которых работают подразделения ГСЧС", - добавил Задоренко.

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