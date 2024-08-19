Рашисти з танка обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: Поранено двох цивільних

Російські війська завдали танкових ударів по Козачій Лопані на Харківщині, внаслідок чого поранено чоловіка та жінку.

Про це заявив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти обстрілюють Козачу Лопань з танка. Є інформація про поранену місцеву мешканку. Дані уточнюються", - зазначив він.

Згодом він повідомив, що внаслідок танкових ударів по Козачій Лопані поранення дістали двоє цивільних - 50-річна жінка та 54-річний чоловік.

"Їхній стан оцінюється як середній, медики надають їм необхідну допомогу. Протягом останніх трьох годин ворожий танк завдав по селищу не менше 10 ударів, пошкодивши приватні будинки та енергетичну інфраструктуру. На місці влучань виникли пожежі, над локалізацією яких працюють підрозділи ДСНС", - додав Задоренко.

Також читайте: Рашисти не евакуюють тіла своїх солдат на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"