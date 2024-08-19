Рашисти не евакуюють тіла своїх солдатів на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Росія не забирає трупи своїх військових, залишені на полі бою на Харківщині.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, російські війська майже не проводять евакуацію загиблих, залишаючи тіла напризволяще.

"Противник майже не проводить евакуаційні заходи саме загиблих. Якщо поранених він ще намагається якось евакуювати, то безповоротні втрати лишаються на полі бою. Зараз на Харківщину повернулась спека і це, звичайно, для противника створює проблему", - розповів Саранцев.

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Упродовж минулої доби втрати ворога на Харківському напрямку сягнули 59 осіб, ще одного окупанта наші воїни взяли в полон. Санітарні втрати російських військ досягли 60 осіб.

Водночас, наголосив речник ОТУ, обстановка на цьому напрямку залишається складною.

Ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту.

"Це вже всім відомий Вовчанський напрямок і прилеглі до нього населені пункти, також напрямок Глибоке - Липці, де противник намагається проникнути всіма способами в глибину нашої оборони", - повідомив Саранцев.

Попри це, ЗСУ успішно стримують наступ окупантів, не допускаючи втрати позицій, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Липців зростає кількість поранених окупантів, яких не евакуюють. У районі Глибокого противник перегруповує штурмові групи, - ОТУ "Харків"