Рашисты не эвакуируют тела своих солдат на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

Россия не забирает трупы свои военных, оставленных на поле боя на Харьковщине.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, российские войска почти не проводят эвакуацию погибших, оставляя тела на произвол судьбы.

"Противник почти не проводит эвакуационные мероприятия именно погибших. Если раненых он еще пытается как-то эвакуировать, то безвозвратные потери остаются на поле боя. Сейчас на Харьковщину вернулась жара и это, конечно, для противника создает проблему", - рассказал Саранцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг осуществил в районе Липцев пополнение боевых расчетов, в Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, - ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки потери врага на Харьковском направлении достигли 59 человек, еще одного оккупанта наши воины взяли в плен. Санитарные потери российских войск достигли 60 человек.

В то же время, подчеркнул спикер ОТГ, обстановка на этом направлении остается сложной.

Враг продолжает активные штурмовые действия на всех участках фронта.

"Это уже всем известное Волчанское направление и прилегающие к нему населенные пункты, также направление Глубокое - Липцы, где противник пытается проникнуть всеми способами в глубину нашей обороны", - сообщил Саранцев.

Несмотря на это, ВСУ успешно сдерживают наступление оккупантов, не допуская потери позиций, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Липцев растет количество раненых оккупантов, которых не эвакуируют. В районе Глубокого противник перегруппировывает штурмовые группы, - ОТГ "Харьков"