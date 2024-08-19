Рашисты не эвакуируют тела своих солдат на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"
Россия не забирает трупы свои военных, оставленных на поле боя на Харьковщине.
Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, российские войска почти не проводят эвакуацию погибших, оставляя тела на произвол судьбы.
"Противник почти не проводит эвакуационные мероприятия именно погибших. Если раненых он еще пытается как-то эвакуировать, то безвозвратные потери остаются на поле боя. Сейчас на Харьковщину вернулась жара и это, конечно, для противника создает проблему", - рассказал Саранцев.
За прошедшие сутки потери врага на Харьковском направлении достигли 59 человек, еще одного оккупанта наши воины взяли в плен. Санитарные потери российских войск достигли 60 человек.
В то же время, подчеркнул спикер ОТГ, обстановка на этом направлении остается сложной.
Враг продолжает активные штурмовые действия на всех участках фронта.
"Это уже всем известное Волчанское направление и прилегающие к нему населенные пункты, также направление Глубокое - Липцы, где противник пытается проникнуть всеми способами в глубину нашей обороны", - сообщил Саранцев.
Несмотря на это, ВСУ успешно сдерживают наступление оккупантов, не допуская потери позиций, добавил он.
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