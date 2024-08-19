На Покровском направлении отбиты 24 атаки врага, пять боестолкновений продолжаются, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на севере

От авиаударов из воздушного пространства РФ страдает приграничье Сумщины. От бомбардировок сегодня пострадали районы населенных пунктов Хотень и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудар НАРами по Порозку.

Боевые действия на Харьковщине

Под бомбардировку вражеской авиации попали Липцы на Харьковщине. Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных атаки вблизи Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Враг наступал в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Сейчас половина атак продолжается. Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз штурмовала позиции наших защитников. Наиболее активно враг действовал со стороны Площанки

На Северском направлении в течение дня произошло шесть боестолкновений. Враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас еще идут три боя.

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На Краматорском направлении противник совершил два штурма неподалеку Ивановского и Андреевки. Возле последней боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до девяти - атаковали возле Нью-Йорка, Торецка, Железного и Нелиповки. Семь боев завершены, еще два - продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросив девять КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиновое, Николаевка, Птичье, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 24 атаки, пять боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

На Времевском направлении противник задействовал для ударов авиацию - трижды ударил НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провел три штурмовых действия - пытался продвигаться со стороны Владимировки и Сладкого, а также провел атаку в районе Водяного.

Боевые действия на юге

На Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий сегодня еще не проводили. Зато нанесли авиаудары почти шестьюдесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.

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