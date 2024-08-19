С начала войны зафиксировано 1940 атак на медицинскую систему Украины со стороны РФ, - ВОЗ

Представительство ВОЗ зафиксировало 1940 атак на медицинскую систему Украины со стороны России с февраля 2022 года.

Об этом говорится в отчете ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, на сегодня это самое большое количество атак, которое ВОЗ когда-либо регистрировала в любой гуманитарной ситуации во всем мире.

"Мы отмечаем новые закономерности атак, которые происходят. За более чем 2,5 года 86% всех таких атак касаются учреждений здравоохранения, причем значительная доля таких атак происходит с помощью тяжелого вооружения. Кроме того, с декабря 2023 года атаки на учреждения здравоохранения, подтвержденные ВОЗ, значительно усилились - они происходят почти ежедневно", - говорится в отчете.

В ВОЗ также констатируют, что доступ к медицинской помощи для граждан, проживающих вблизи линии фронта, в значительной степени ограничен из-за повышенного риска обстрелов. С февраля 2022 года в среднем 200 автомобилей скорой помощи были повреждены или уничтожены в результате атак.

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"В 2024 году мы наблюдаем много двойных атак. Сейчас происходит больше обстрелов гражданской инфраструктуры. Мы теряем коллег - медработников, медсестер, врачей, фельдшеров. В этом году пострадало гораздо больше медицинских работников, чем раньше", - заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Также возросло количество жертв среди медперсонала и пациентов в результате российских ударов: в 2023 году было задокументировано 24 смерти медицинских работников и пациентов, а за первые 7,5 месяцев 2024 года погибли 34 человека. Кроме того, уровень ранений в этом году превысил показатели не только 2023 года, но и 2022 года - 229 человек. В целом каждое четвертое нападение на учреждения здравоохранения в этом году завершилось травмами, констатируют в ВОЗ.

Кроме того, согласно собранным ВОЗ данным, 42% всех атак РФ с 2022 года пришлись на услуги первичной медицинской помощи. В 2024 году самое большое количество ранений и смертей пришлось на вторичную медицинскую помощь: каждый пятый приступ закончился травмой. Для экстренной медицинской помощи каждый второй приступ привел к травмам.

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