В результате российских атак в Украине повреждены 1642 объекта медучреждений, еще 214 - разрушены полностью, - Минздрав

С начала полномасштабной войны Россия систематически обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины, включая медицинские учреждения. В результате этих атак повреждены 1642 медицинских объекта 676 учреждений здравоохранения, а 214 объектов 99 медучреждений - разрушены полностью.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Минздраве отметили, что россияне целенаправленно атакуют больницы, роддома, амбулатории и поликлиники.

Так, больше всего пострадали медицинские учреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Сейчас невозможно получить полную информацию о масштабах разрушения больниц на временно оккупированных территориях.

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Отмечается, что в Украине несмотря на постоянные обстрелы активно восстанавливают медицинскую инфраструктуру. За более чем два года в разных областях страны полностью или частично восстановлены 885 объектов медучреждений. Из них 523 медицинских объекта восстановлены полностью и еще 362 - частично. Больше всего восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

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Напомним, утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил,что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, пострадавшая в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.