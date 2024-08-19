На южном направлении интенсивность боев несколько снизилась, - ОСГВ "Таврия"

На юге Украины интенсивность боев несколько снизилась.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий снижается. Если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16:00 не зафиксировано наступательных попыток противника", - рассказал Лыховий.

Боевая активность происходит только на левобережье Днепра, где украинские подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности, в районе села Крынки.

"Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью до отделения без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потерь позиций не допущено", - отметил представитель ОСУГВ "Таврия".

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В то же время он добавил, что оккупанты применяют авиацию, в частности, наносят удары управляемыми авиабомбами - за текущие сутки их сбросили шесть. Также россияне обстреливают Запорожскую и Херсонскую области десятками неуправляемых авиационных ракет, работает артиллерия.