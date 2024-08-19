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На південному напрямку інтенсивність боїв дещо знизилася, - ОСУВ "Таврія"

зсу

На півдні України інтенсивність боїв дещо знизилася.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Порівняно з минулим тижнем інтенсивність бойових дій знижується. Якщо говорити про Запорізьку область, тобто про Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, то там третій день "нуль" бойових зіткнень. Те, що стосується штурмів росіян на землі, сьогодні з початку доби до 16 години не зафіксовано наступальних спроб противника", - розповів Лиховій.

Бойова активність відбувається тільки на лівобережжі Дніпра, де українські підрозділи продовжують утримувати плацдарми, зокрема, в районі села Кринки.

"Там відбуваються невеликі спроби атакувати піхотними підрозділами чисельністю до відділення без бронетехніки. Однак противник успіху не має, втрат позицій не допущено", - зазначив речник ОСУВ "Таврія".

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Водночас він додав, що окупанти застосовують авіацію, зокрема, завдають ударів керованими авіабомбами - за поточну добу їх скинули шість. Також росіяни обстрілюють Запорізьку та Херсонську області десятками некерованих авіаційних ракет, працює артилерія.

Автор: 

Запорізька область (3583)


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С чем это связано, пояснять не нужно, надеюсь.
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20.08.2024 00:15 Відповісти
 
 