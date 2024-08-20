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Враг ночью атаковал Киев дронами, утром - крылатыми ракетами

ракети,шахеди

Российские захватчики ночью атаковали Киев беспилотниками, около 6 часов утра оккупанты запустили в сторону Киевщины ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Враг снова бьет по Киеву. Снова и снова. Ракетно-дронный террор не прекращается! Ночью оккупанты атаковали столицу ударными БпЛА (дроны были уничтожены ПВО). А сегодня утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения крылатых ракет (кстати, это была уже 41 объявленная воздушная тревога для Киева с начала августа!)", - говорится в сообщении.

Утром в столице снова раздавался сигнал воздушной тревоги. Враг атаковал столицу Украины с северного направления, вероятно, крылатыми ракетами вроде Искандер-К.

"Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце! Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу", - рассказал Попко.

Он добавил, что сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки постоянно обновляются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине работала ПВО

Автор: 

крылатые ракеты (879) Попко Сергей (57) дроны (3869) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+3
Єдиний спосіб зараз завадити ракетному терору раші ,це вибивати пускові іскандерів враховуючи військові дії Сил Оборони в курській області.
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20.08.2024 07:30
+2
це якби іскандери були єдиними в кацапів ракетами

ну і рухаються вони постійно - не дурні
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20.08.2024 07:35
+1
А скiльки километрiв вiд Курська до Мацкви? Може час погратися з Нептунами чи з чимось таким?
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20.08.2024 07:18
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А скiльки километрiв вiд Курська до Мацкви? Може час погратися з Нептунами чи з чимось таким?
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20.08.2024 07:18 Ответить
Єдиний спосіб зараз завадити ракетному терору раші ,це вибивати пускові іскандерів враховуючи військові дії Сил Оборони в курській області.
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20.08.2024 07:30 Ответить
це якби іскандери були єдиними в кацапів ракетами

ну і рухаються вони постійно - не дурні
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20.08.2024 07:35 Ответить
Не все так пессимістично. Почитайте про контрбатарейні радари, подивіться ттх іскандер і приймаючи до уваги присутність ЗСУ на курщині, зрозумієте ,що те про що я написав ,не,фантазії. До речі ,не хочу хвастатись , але декілька моїх прогнозівб за час війни ,збулись на користь України.
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20.08.2024 09:07 Ответить
Вам дійсно не варто "хвастатись" якщо вважаєте що контр батарейні якось можна застосувати проти іскандерів
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21.08.2024 06:37 Ответить
Час покаже.
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21.08.2024 08:12 Ответить
PS. Відкрию вам страшну таємницю Хаймерси поставили в комплекті з станціями контрбатарейної боротьби. Вони визначають траєкторію як снарядів так і ракет. А ви цьго мабуть не знали? Нічого, вік живи, вік учись.
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21.08.2024 08:54 Ответить
Ви дісно ТТХ читали?
іскандер 500км
himars 150км
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21.08.2024 17:33 Ответить
Так точно, читав, іскандер у всих варіантах до 500км ,хаймерс є різний, в тому числі з ракетами атакамс на 160км. Але головне навіть не це, хто на скільки, а те що для іскандера після останньго пуску потрібно 30 хвилин на згортання комплексу ,що достатньо для його виявлення і враження.
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21.08.2024 17:43 Ответить
А чому Попко не відзвітував що й в якій кількості було запущено? І скільки збито?
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20.08.2024 07:38 Ответить
А коли останній нам показували нового речника ППО?...це наче його справа...
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20.08.2024 07:57 Ответить
Да по Києву зазвичай Кличко звітував, у будь який час із дякою ППО. А це зелений Попко проклюнувся..тому здивувалась..
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20.08.2024 09:36 Ответить
Ігната ми кожен день чули.
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20.08.2024 09:49 Ответить
Почитав. Але ж Кличко це не першоджерело по військовій тематиці. Це цивільна адміністрація .Кличко і військові,це як Стефанчук і балет, без претензій до особистості Кличка.
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20.08.2024 09:59 Ответить
Та я трохи не те мала наувазі. Скажемо так - що йому може заборонили коментувати. Просто в плані подачі інфи - я йому більше вірю, ніж зеленим.
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20.08.2024 12:20 Ответить
Тому що це не його обов'язки. Всі цифри дає штаб ППО, відомство генерала Олещука.Дочекайтесь.
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20.08.2024 09:18 Ответить
Вище відповіла)
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20.08.2024 09:37 Ответить
Хай каються ті , хто дійсно грішить.. Чекаю пуйла першого.. Потім і ми з часом підтянемось))
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20.08.2024 07:48 Ответить
 
 