Враг ночью атаковал Киев дронами, утром - крылатыми ракетами

Российские захватчики ночью атаковали Киев беспилотниками, около 6 часов утра оккупанты запустили в сторону Киевщины ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Враг снова бьет по Киеву. Снова и снова. Ракетно-дронный террор не прекращается! Ночью оккупанты атаковали столицу ударными БпЛА (дроны были уничтожены ПВО). А сегодня утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения крылатых ракет (кстати, это была уже 41 объявленная воздушная тревога для Киева с начала августа!)", - говорится в сообщении.

Утром в столице снова раздавался сигнал воздушной тревоги. Враг атаковал столицу Украины с северного направления, вероятно, крылатыми ракетами вроде Искандер-К.

"Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце! Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу", - рассказал Попко.

Он добавил, что сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки постоянно обновляются.

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