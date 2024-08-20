Ворог вночі атакував Київ дронами, зранку - крилатими ракетами
Російські загарбники вночі атакували Київ безпілотниками, близько 6 години ранку окупанти запустили в бік Київщини ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Ворог знову бʼє по Києву. Знову і знову. Ракетно-дроновий терор не припиняється! Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет. (До речі, це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня!)", - йдеться в повідомленні.
Зранку у столиці знову лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакував столицю України з північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.
"Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста", - розповів Попко.
Він додав, що наразі в Києві без руйнувань та потерпілих. Дані оперативного зведення постійно оновлюються.
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ну і рухаються вони постійно - не дурні
іскандер 500км
himars 150км