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Ворог вночі атакував Київ дронами, зранку - крилатими ракетами

ракети,шахеди

Російські загарбники вночі атакували Київ безпілотниками, близько 6 години ранку окупанти запустили в бік Київщини ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Ворог знову бʼє по Києву. Знову і знову. Ракетно-дроновий терор не припиняється! Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет. (До речі, це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня!)", - йдеться в повідомленні.

Зранку у столиці знову лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакував столицю України з північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

"Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста", - розповів Попко.

Він додав, що наразі в Києві без руйнувань та потерпілих. Дані оперативного зведення постійно оновлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині працювала ППО

Автор: 

крилаті ракети (1071) Попко Сергій (70) дрони (4652) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+3
Єдиний спосіб зараз завадити ракетному терору раші ,це вибивати пускові іскандерів враховуючи військові дії Сил Оборони в курській області.
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20.08.2024 07:30
+2
це якби іскандери були єдиними в кацапів ракетами

ну і рухаються вони постійно - не дурні
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20.08.2024 07:35
+1
А скiльки километрiв вiд Курська до Мацкви? Може час погратися з Нептунами чи з чимось таким?
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20.08.2024 07:18
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А скiльки километрiв вiд Курська до Мацкви? Може час погратися з Нептунами чи з чимось таким?
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20.08.2024 07:18 Відповісти
Єдиний спосіб зараз завадити ракетному терору раші ,це вибивати пускові іскандерів враховуючи військові дії Сил Оборони в курській області.
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20.08.2024 07:30 Відповісти
це якби іскандери були єдиними в кацапів ракетами

ну і рухаються вони постійно - не дурні
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20.08.2024 07:35 Відповісти
Не все так пессимістично. Почитайте про контрбатарейні радари, подивіться ттх іскандер і приймаючи до уваги присутність ЗСУ на курщині, зрозумієте ,що те про що я написав ,не,фантазії. До речі ,не хочу хвастатись , але декілька моїх прогнозівб за час війни ,збулись на користь України.
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20.08.2024 09:07 Відповісти
Вам дійсно не варто "хвастатись" якщо вважаєте що контр батарейні якось можна застосувати проти іскандерів
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21.08.2024 06:37 Відповісти
Час покаже.
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21.08.2024 08:12 Відповісти
PS. Відкрию вам страшну таємницю Хаймерси поставили в комплекті з станціями контрбатарейної боротьби. Вони визначають траєкторію як снарядів так і ракет. А ви цьго мабуть не знали? Нічого, вік живи, вік учись.
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21.08.2024 08:54 Відповісти
Ви дісно ТТХ читали?
іскандер 500км
himars 150км
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21.08.2024 17:33 Відповісти
Так точно, читав, іскандер у всих варіантах до 500км ,хаймерс є різний, в тому числі з ракетами атакамс на 160км. Але головне навіть не це, хто на скільки, а те що для іскандера після останньго пуску потрібно 30 хвилин на згортання комплексу ,що достатньо для його виявлення і враження.
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21.08.2024 17:43 Відповісти
А чому Попко не відзвітував що й в якій кількості було запущено? І скільки збито?
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20.08.2024 07:38 Відповісти
А коли останній нам показували нового речника ППО?...це наче його справа...
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20.08.2024 07:57 Відповісти
Да по Києву зазвичай Кличко звітував, у будь який час із дякою ППО. А це зелений Попко проклюнувся..тому здивувалась..
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20.08.2024 09:36 Відповісти
Ігната ми кожен день чули.
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20.08.2024 09:49 Відповісти
Почитав. Але ж Кличко це не першоджерело по військовій тематиці. Це цивільна адміністрація .Кличко і військові,це як Стефанчук і балет, без претензій до особистості Кличка.
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20.08.2024 09:59 Відповісти
Та я трохи не те мала наувазі. Скажемо так - що йому може заборонили коментувати. Просто в плані подачі інфи - я йому більше вірю, ніж зеленим.
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20.08.2024 12:20 Відповісти
Тому що це не його обов'язки. Всі цифри дає штаб ППО, відомство генерала Олещука.Дочекайтесь.
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20.08.2024 09:18 Відповісти
Вище відповіла)
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20.08.2024 09:37 Відповісти
Хай каються ті , хто дійсно грішить.. Чекаю пуйла першого.. Потім і ми з часом підтянемось))
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20.08.2024 07:48 Відповісти
 
 