Ворог вночі атакував Київ дронами, зранку - крилатими ракетами

Російські загарбники вночі атакували Київ безпілотниками, близько 6 години ранку окупанти запустили в бік Київщини ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Ворог знову бʼє по Києву. Знову і знову. Ракетно-дроновий терор не припиняється! Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет. (До речі, це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня!)", - йдеться в повідомленні.

Зранку у столиці знову лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакував столицю України з північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

"Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста", - розповів Попко.

Він додав, що наразі в Києві без руйнувань та потерпілих. Дані оперативного зведення постійно оновлюються.

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