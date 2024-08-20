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Ночью оккупанты ударили по энергообъектам в Сумской области

Ворог вдарив по енергооб'єктам на Сумщині

В ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады Сумской области.

Об этом сообщила Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы", - отметили в ОГА.

Отмечается, что уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора.

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Автор: 

обстрел (27016) Сумская область (3029) энергетика (2553)


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Чому курська аес досі виробляє електрику? До трансформаторів можна легко дістати.
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20.08.2024 09:37 Ответить
Сначала раздача гуманитарки "простым россиянам", которые не виноваты, а потом по подстанциям? Не хорошо же будет, вся "пиар-кампания" накроется...
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20.08.2024 09:43 Ответить
 
 