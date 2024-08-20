Ночью оккупанты ударили по энергообъектам в Сумской области
В ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады Сумской области.
Об этом сообщила Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы", - отметили в ОГА.
Отмечается, что уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора.
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Oleg D #506362
показать весь комментарий20.08.2024 09:37 Ответить Мне нравится 1
Виталий #548501
показать весь комментарий20.08.2024 09:43 Ответить Мне нравится 0
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