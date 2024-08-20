Уночі окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині

У ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади Сумської області.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили в ОВА.

Зазначається, що вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

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