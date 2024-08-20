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Новини
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Уночі окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині

Ворог вдарив по енергооб'єктам на Сумщині

У ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади Сумської області. 

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили в ОВА.

Зазначається, що вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

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Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609) енергетика (2583)


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Чому курська аес досі виробляє електрику? До трансформаторів можна легко дістати.
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20.08.2024 09:37 Відповісти
Сначала раздача гуманитарки "простым россиянам", которые не виноваты, а потом по подстанциям? Не хорошо же будет, вся "пиар-кампания" накроется...
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20.08.2024 09:43 Відповісти
 
 