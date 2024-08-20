Сегодня Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП в Украине, - СМИ
Во вторник, 20 августа, Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что в окончательную редакцию документа трижды вносились поправки Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.
В разработке поправок участвовал лично председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, "который с юридической точки зрения взглянул на документ и предложил изменения".
"Ожидаем, что сегодня зал продемонстрирует максимальную поддержку данной законодательной инициативы. Уже есть поддержка президента, правительства, международных партнеров, ждем положительного решения парламента", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Встреча состоялась перед ожидаемым рассмотрением законопроекта о запрете религиозных организаций, которые связаны с РФ.
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Будуть мусолити, слухати всяку проросійську шелупонь.
Ворог у країні. Ворога треба
знестизаборонити нахер, а не розглядать. Ще б у дупу московським попам зазирали та винюхували.