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Сегодня Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП в Украине, - СМИ

Розгляд законопроєкту про заборону УПЦ МП в Україні

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в окончательную редакцию документа трижды вносились поправки Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В разработке поправок участвовал лично председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, "который с юридической точки зрения взглянул на документ и предложил изменения".

"Ожидаем, что сегодня зал продемонстрирует максимальную поддержку данной законодательной инициативы. Уже есть поддержка президента, правительства, международных партнеров, ждем положительного решения парламента", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде достаточно голосов для запрета УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Встреча состоялась перед ожидаемым рассмотрением законопроекта о запрете религиозных организаций, которые связаны с РФ.

Автор: 

ВР (29234) законопроект (3220) запрет (1705) УПЦ МП (1560)


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Топ комментарии
+6
Давно вже цей сатанат треба було закрити!
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20.08.2024 11:44
+6
кацапські фсб попи-3,14дераси мають бути заарештовані, осуджені і потім виміняні на наших бійців !!!
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20.08.2024 11:44
+5
ВАШІ СТАВКИ ДОБРОДІЇ... МОЯ СТАВКА сЛУГИ уРОДА разом з ОПЗЖопою ЗАВАЛЯТЬ ГОЛОСУВАННЯ ...
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20.08.2024 11:58
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НЕ ПРОЙШЛО І ТРИ РОКИ...
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20.08.2024 11:42 Ответить
Десять...
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20.08.2024 11:53 Ответить
20! Томос коли дали? Без того неможна було.
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20.08.2024 11:56 Ответить
ВАШІ СТАВКИ ДОБРОДІЇ... МОЯ СТАВКА сЛУГИ уРОДА разом з ОПЗЖопою ЗАВАЛЯТЬ ГОЛОСУВАННЯ ...
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20.08.2024 11:58 Ответить
Таки да! Такий варіант можливий!
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20.08.2024 14:31 Ответить
А ЛОМАЧЕНКО ПРОТИ...
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20.08.2024 11:58 Ответить
Попи підуть в підпілля?
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20.08.2024 11:42 Ответить
кацапські фсб попи-3,14дераси мають бути заарештовані, осуджені і потім виміняні на наших бійців !!!
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20.08.2024 11:44 Ответить
Та нікуди вони не підуть. Хто поріврив ще раз брехуну Херпіду Просроченому, той лох. Повиймають із законопроекту все, що тільки можна і приймуть закон про заборону, а вийде навпаки. Що так просто Просрочений відправляв делегацію до Вселенського патріарха за Томосом для УПЦ?
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20.08.2024 11:53 Ответить
Давно вже цей сатанат треба було закрити!
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20.08.2024 11:44 Ответить
Заборона сатанату відкладається.
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20.08.2024 11:46 Ответить
Рада розгляне.... ******* же ти поптель. Що там вони будуть розглядати?
Будуть мусолити, слухати всяку проросійську шелупонь.
Ворог у країні. Ворога треба знести заборонити нахер, а не розглядать. Ще б у дупу московським попам зазирали та винюхували.
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20.08.2024 11:53 Ответить
Треба тим попам сатаністам рпц реальні строки давати за агітацію і дії проти України, а суддів, що їх відмазують, відсувати від справ...
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20.08.2024 11:54 Ответить
а Ісус ким був?
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20.08.2024 12:00 Ответить
А пропозиція від свинарчука про девять місяців які треба надати щоб мп ''відмилася'' від мп в тому проєкті є?
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20.08.2024 12:18 Ответить
ну, якщо стефанчук, ця купа зеленого лайна, провалить і це - то зі ставленням до хвойд зєлєнськага-підєрмачного мають визначитися останні вже (не кончені) дебіли, які привели цю гнОйну-зелену напасть в Україну.. інакше - буде ще більша біда в Україні... і на хникайте потім, ідіоти-какаразніци, - мІ нЄ етага хатЄлі..
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20.08.2024 12:32 Ответить
 
 