Сегодня Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП в Украине, - СМИ

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в окончательную редакцию документа трижды вносились поправки Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В разработке поправок участвовал лично председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, "который с юридической точки зрения взглянул на документ и предложил изменения".

"Ожидаем, что сегодня зал продемонстрирует максимальную поддержку данной законодательной инициативы. Уже есть поддержка президента, правительства, международных партнеров, ждем положительного решения парламента", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Встреча состоялась перед ожидаемым рассмотрением законопроекта о запрете религиозных организаций, которые связаны с РФ.