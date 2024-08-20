Сьогодні Рада розгляне законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні, - ЗМІ

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт №8371 про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов'язані з Російською православною церквою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в остаточну редакцію документа тричі вносилися поправки Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У розробці поправок брав участь особисто голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, "який з юридичної точки зону поглянув на документ та запропонував зміни".

"Очікуємо, що сьогодні зала продемонструє максимальну підтримку даної законодавчої ініціативи. Вже маємо підтримку президента, уряду, міжнародних партнерів, чекаємо на позитивне рішення парламенту", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Зустріч відбулася перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ.