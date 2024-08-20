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Сьогодні Рада розгляне законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні, - ЗМІ

Розгляд законопроєкту про заборону УПЦ МП в Україні

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт №8371 про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов'язані з Російською православною церквою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в остаточну редакцію документа тричі вносилися поправки Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У розробці поправок брав участь особисто голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, "який з юридичної точки зону поглянув на документ та запропонував зміни".

"Очікуємо, що сьогодні зала продемонструє максимальну підтримку даної законодавчої ініціативи. Вже маємо підтримку президента, уряду, міжнародних партнерів, чекаємо на позитивне рішення парламенту", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді достатньо голосів для заборони УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Зустріч відбулася перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ.

Автор: 

ВР (14949) законопроєкт (3584) заборона (1449) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+6
Давно вже цей сатанат треба було закрити!
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20.08.2024 11:44
+6
кацапські фсб попи-3,14дераси мають бути заарештовані, осуджені і потім виміняні на наших бійців !!!
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20.08.2024 11:44
+5
ВАШІ СТАВКИ ДОБРОДІЇ... МОЯ СТАВКА сЛУГИ уРОДА разом з ОПЗЖопою ЗАВАЛЯТЬ ГОЛОСУВАННЯ ...
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20.08.2024 11:58
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НЕ ПРОЙШЛО І ТРИ РОКИ...
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20.08.2024 11:42 Відповісти
Десять...
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20.08.2024 11:53 Відповісти
20! Томос коли дали? Без того неможна було.
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20.08.2024 11:56 Відповісти
ВАШІ СТАВКИ ДОБРОДІЇ... МОЯ СТАВКА сЛУГИ уРОДА разом з ОПЗЖопою ЗАВАЛЯТЬ ГОЛОСУВАННЯ ...
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20.08.2024 11:58 Відповісти
Таки да! Такий варіант можливий!
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20.08.2024 14:31 Відповісти
А ЛОМАЧЕНКО ПРОТИ...
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20.08.2024 11:58 Відповісти
Попи підуть в підпілля?
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20.08.2024 11:42 Відповісти
кацапські фсб попи-3,14дераси мають бути заарештовані, осуджені і потім виміняні на наших бійців !!!
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20.08.2024 11:44 Відповісти
Та нікуди вони не підуть. Хто поріврив ще раз брехуну Херпіду Просроченому, той лох. Повиймають із законопроекту все, що тільки можна і приймуть закон про заборону, а вийде навпаки. Що так просто Просрочений відправляв делегацію до Вселенського патріарха за Томосом для УПЦ?
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20.08.2024 11:53 Відповісти
Давно вже цей сатанат треба було закрити!
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20.08.2024 11:44 Відповісти
Заборона сатанату відкладається.
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20.08.2024 11:46 Відповісти
Рада розгляне.... ******* же ти поптель. Що там вони будуть розглядати?
Будуть мусолити, слухати всяку проросійську шелупонь.
Ворог у країні. Ворога треба знести заборонити нахер, а не розглядать. Ще б у дупу московським попам зазирали та винюхували.
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20.08.2024 11:53 Відповісти
Треба тим попам сатаністам рпц реальні строки давати за агітацію і дії проти України, а суддів, що їх відмазують, відсувати від справ...
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20.08.2024 11:54 Відповісти
а Ісус ким був?
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20.08.2024 12:00 Відповісти
А пропозиція від свинарчука про девять місяців які треба надати щоб мп ''відмилася'' від мп в тому проєкті є?
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20.08.2024 12:18 Відповісти
ну, якщо стефанчук, ця купа зеленого лайна, провалить і це - то зі ставленням до хвойд зєлєнськага-підєрмачного мають визначитися останні вже (не кончені) дебіли, які привели цю гнОйну-зелену напасть в Україну.. інакше - буде ще більша біда в Україні... і на хникайте потім, ідіоти-какаразніци, - мІ нЄ етага хатЄлі..
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20.08.2024 12:32 Відповісти
 
 