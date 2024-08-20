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Враг атаковал бригаду энергетиков на Харьковщине, - Минэнерго

енергетика,електроенергія,електрика

В Харьковской области обстреляна ремонтная бригада облэнерго, без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"Харьковская область: под вражеский обстрел попала ремонтная бригада облэнерго. Персонал и техника не пострадали", - говорится в сообщении.

Также из-за обстрела одной из подстанций на Сумщине возник пожар. Обесточились бытовые потребители. Пожар ликвидирован.

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обстрел (27016) Минэнерго (363)


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