Ворог атакував бригаду енергетиків на Харківщині, - Міненерго
У Харківській області обстріляно ремонтну бригаду обленерго, без постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.
"Харківська область: під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада обленерго. Персонал та техніка не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також через обстріл однієї з підстанцій на Сумщині виникла пожежа. Знеструмлювались побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.
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