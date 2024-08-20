Ворог атакував бригаду енергетиків на Харківщині, - Міненерго

У Харківській області обстріляно ремонтну бригаду обленерго, без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

"Харківська область: під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада обленерго. Персонал та техніка не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріл однієї з підстанцій на Сумщині виникла пожежа. Знеструмлювались побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

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