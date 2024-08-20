С партнерами обсудили новые системы ПВО для Украины, готовим усиление, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление ПВО Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.
"Обсудили сегодня работу с партнерами по ПВО - новых систем для Украины. Мы готовим усиление", - отметил он.
Также, сказал президент, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Тяжелая ситуация, но ребята делают все, чтобы уничтожать оккупанта. Также Головком доложил и по обновлениям на Курском направлении. Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, - это пополнение обменного фонда для Украины", - добавил Зеленский.
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