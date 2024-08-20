РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8237 посетителей онлайн
Новости Война
832 6

С партнерами обсудили новые системы ПВО для Украины, готовим усиление, - Зеленский

Зеленський про ППО для України

Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление ПВО Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Обсудили сегодня работу с партнерами по ПВО - новых систем для Украины. Мы готовим усиление", - отметил он.

Также, сказал президент, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Тяжелая ситуация, но ребята делают все, чтобы уничтожать оккупанта. Также Головком доложил и по обновлениям на Курском направлении. Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, - это пополнение обменного фонда для Украины", - добавил Зеленский.

Также читайте: Зеленский пытался убедить союзников помочь вернуть в Украину больше мужчин призывного возраста, они отказали, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) ПВО (2728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну як же ж не обговорити хоч шо!
Всмак, ***!
Від пуза!
показать весь комментарий
20.08.2024 17:25 Ответить
пять лет пронюхал и сливал страну
показать весь комментарий
20.08.2024 17:28 Ответить
Сушив би ти потрошку сухарі, Вовуся
..
показать весь комментарий
20.08.2024 17:29 Ответить
нічого йому не буде,хіба від передозу само закобзониться.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:53 Ответить
обязательно, нужно же конченную заспу защитить и вообще, хоть один снаряд туда залетит?
показать весь комментарий
20.08.2024 17:39 Ответить
Ось ляпнув і все, а собі думайте, правда, чи брехня! Таке враження, мені головне сказати, а чи буде, я ж сказав))
показать весь комментарий
21.08.2024 11:05 Ответить
 
 