С партнерами обсудили новые системы ПВО для Украины, готовим усиление, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление ПВО Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Обсудили сегодня работу с партнерами по ПВО - новых систем для Украины. Мы готовим усиление", - отметил он.

Также, сказал президент, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Тяжелая ситуация, но ребята делают все, чтобы уничтожать оккупанта. Также Головком доложил и по обновлениям на Курском направлении. Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, - это пополнение обменного фонда для Украины", - добавил Зеленский.

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