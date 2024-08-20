Із партнерами обговорили нові системи ППО для України, готуємо підсилення, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував посилення ППО України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.
"Обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо ППО – нових систем для України. Ми готуємо посилення", - зазначив він.
Також, сказав президент, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Оборона на Покровському й Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять усе, щоб знищувати окупанта. Також Головком доповів і щодо оновлень на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, – це поповнення обмінного фонду для України", - додав Зеленський.
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