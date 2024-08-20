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Новини Війна
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Із партнерами обговорили нові системи ППО для України, готуємо підсилення, - Зеленський

Зеленський про ППО для України

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення ППО України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо ППО – нових систем для України. Ми готуємо посилення", - зазначив він.

Також, сказав президент, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Оборона на Покровському й Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять усе, щоб знищувати окупанта. Також Головком доповів і щодо оновлень на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, – це поповнення обмінного фонду для України", - додав Зеленський.

Дивіться: Зеленський про заборону УПЦ МП: Це наша духовна незалежність. Очікую на документи з ВР. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) ППО (3166)


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Ну як же ж не обговорити хоч шо!
Всмак, ***!
Від пуза!
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20.08.2024 17:25 Відповісти
пять лет пронюхал и сливал страну
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20.08.2024 17:28 Відповісти
Сушив би ти потрошку сухарі, Вовуся
..
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20.08.2024 17:29 Відповісти
нічого йому не буде,хіба від передозу само закобзониться.
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20.08.2024 22:53 Відповісти
обязательно, нужно же конченную заспу защитить и вообще, хоть один снаряд туда залетит?
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20.08.2024 17:39 Відповісти
Ось ляпнув і все, а собі думайте, правда, чи брехня! Таке враження, мені головне сказати, а чи буде, я ж сказав))
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21.08.2024 11:05 Відповісти
 
 