Зеленський про заборону УПЦ МП: Це наша духовна незалежність. Очікую на документи з ВР. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроєкти щодо духовної незалежності та підтримку воїнів, які проводять операції в російському прикордонні.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", - зазначив він.

Також президент нагадав, що сьогодні було ухвалено закон про підтримку воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні

"Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Очікую документи з парламенту", - додав Зеленський.

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