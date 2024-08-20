Зеленський про заборону УПЦ МП: Це наша духовна незалежність. Очікую на документи з ВР. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроєкти щодо духовної незалежності та підтримку воїнів, які проводять операції в російському прикордонні.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", - зазначив він.
Також президент нагадав, що сьогодні було ухвалено закон про підтримку воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні
"Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Очікую документи з парламенту", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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https://allkharkov.ua/news/state/za-rozbydovy-moskovskogo-patrarhaty-zelenskii-v-yjgorod-osobisto-vrychiv-orden-za-zaslygi-mitrop.html
Я просто контактую факт , що Порошенко Диякон Московського патріархату , по крайній мірі раніш ним був.
От і все...
Подобається Вам це чи ні , але факт залишається фактом.
А з якою метою ви поширюєте брехні ?
Банальна провокація,чи тупість ?
https://www.google.com/amp/s/religions.unian.ua/orthodoxy/amp-233261-chutki-pro-rukopolojennya-poroshenka-v-san-diyakona-perebilsheni.html
завєтам Пороха вірний ?
Чи це інше???
Боже - Боже , які Ви смішні і двуличні))))😆
""Порошенко стал Диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе" (с) Цензор Нет.
"Действо проходило в Ионинском Монастыре православной церкви Московского Патриархата (С) ЦЕНЗОР НЕТ.
І Фото там такі гарні , такий весь кучерявенький з Іконою.
Чи Правда в очі коле???
Цей поц духовна людина?
Ця бездуховна воровита тварюка духовна людина?
Геть зелених окупантів!