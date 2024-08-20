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Зеленський про заборону УПЦ МП: Це наша духовна незалежність. Очікую на документи з ВР. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроєкти щодо духовної незалежності та підтримку воїнів, які проводять операції в російському прикордонні.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", - зазначив він.

Також президент нагадав, що сьогодні було ухвалено закон про підтримку воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні

"Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Очікую документи з парламенту", - додав Зеленський.

Читайте: Зеленський намагався переконати союзників допомогти повернути до України більше чоловіків призовного віку, вони відмовили, - Bloomberg

Автор: 

ВР (14974) Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+20
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20.08.2024 16:37
+18
ну що вова, таки "Армія, Мова, Віра"

завєтам Пороха вірний ?
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20.08.2024 16:38
+17
Легеньким взмахом руки термос перетворюється на томос
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20.08.2024 16:38
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20.08.2024 16:37 Відповісти
За розбудову московського патріархату: Зеленський в Ужгороді особисто вручив орден "За заслуги" митрополиту

https://allkharkov.ua/news/state/za-rozbydovy-moskovskogo-patrarhaty-zelenskii-v-yjgorod-osobisto-vrychiv-orden-za-zaslygi-mitrop.html

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20.08.2024 16:44 Відповісти
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20.08.2024 16:56 Відповісти
Зебілоїдне, ти в своєму пердь забула рік поставити коли це було.
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20.08.2024 17:59 Відповісти
Христю, маленькі дітки (як Ви назвали дописувача) пишуть правду, а Ви тупо брешите.
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20.08.2024 21:43 Відповісти
Справді,є така стаття на Цензорі.Пан редактор не прибирає,хоч уже з'їли й висрали,що то не дияконські ризи,А пономарський стихар,тобто нікого нікуди не висвячували,А була звичайна хресна хода.
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20.08.2024 18:19 Відповісти
Пані Христя знає, що в той час ми всі ходили до московської церкви, бо іншої в нас не було? Пані знають, що якраз Порошенко допоміг отримати Томос на Автокефалію незалежної церкви ПЦУ, подалі від москви? Також при ньому прийняли закон про назву УПЦ російською церквою, який не виконав Зеленський. А ще недавно Зеленський відправляв делегцію до Вседенського патрірха, щоби отримати Томос для УПЦ МП і постійно нагороджувв московських попів. А наш Томос назвав термосом.
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20.08.2024 21:42 Відповісти
Чоловіче ! Заспокійтесь , я не оправдовую ні одне ні інше, вони всі там один - одного варті.
Я просто контактую факт , що Порошенко Диякон Московського патріархату , по крайній мірі раніш ним був.
От і все...
Подобається Вам це чи ні , але факт залишається фактом.
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20.08.2024 17:06 Відповісти
Ще раз: в якому році то було, не стісняйся пиши, чи обісралась?
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20.08.2024 18:00 Відповісти
Пане Модератор, ця панi кепськуе з Вас, бо обзивае наш Форум "пiсочницею".
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20.08.2024 21:05 Відповісти
Ну,насправді це не факт,а брехня,спростована навіть самими попами МП
А з якою метою ви поширюєте брехні ?
Банальна провокація,чи тупість ?
https://www.google.com/amp/s/religions.unian.ua/orthodoxy/amp-233261-chutki-pro-rukopolojennya-poroshenka-v-san-diyakona-perebilsheni.html
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20.08.2024 18:54 Відповісти
ННН - вы, шо ля?
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20.08.2024 21:08 Відповісти
Не брешіть пані Христю. Порошенко ніколи не був дияконом УПЦ МП, то була хресна хода і тоді всі ми ходили до тієї церкви. Головне хто сьогодні туди ходить після отримання Томосу ПЦУ.
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20.08.2024 21:47 Відповісти
Легеньким взмахом руки термос перетворюється на томос
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20.08.2024 16:38 Відповісти
5(п'ять!) років на помах,щоб термос перетворити на Томос ?! Ілюзіюніст!
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20.08.2024 19:20 Відповісти
ну що вова, таки "Армія, Мова, Віра"

завєтам Пороха вірний ?
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20.08.2024 16:38 Відповісти
Ой , а як же так??
Чи це інше???
Боже - Боже , які Ви смішні і двуличні))))😆
""Порошенко стал Диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе" (с) Цензор Нет.
"Действо проходило в Ионинском Монастыре православной церкви Московского Патриархата (С) ЦЕНЗОР НЕТ.
І Фото там такі гарні , такий весь кучерявенький з Іконою.
Чи Правда в очі коле???
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20.08.2024 16:51 Відповісти
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20.08.2024 16:57 Відповісти
і зуб даю. що справа ще не закрита
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20.08.2024 17:01 Відповісти
Піггі, а чого так сором'язливо рік не вказуєш?
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20.08.2024 18:02 Відповісти
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20.08.2024 21:20 Відповісти
Ну там, понятно, пртив Пороха, против зебила.... А за кого -Вы? Чи вiрно я Вас зрозумiв, що Ваше серце - з ПЦУ? Чи з УПЦ?
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20.08.2024 21:19 Відповісти
людині властиво помилятися !!! головне вчасно виправити свої помилки !!! обʼєднанням українського православʼя в кінці 2018 року і отриманням Томосу для ПЦУ перед святом Різва Христового (якщо не помиляюсь 06.01.2019 року) Порошенко виправив усі свої помилки !!! так звааній "упц мп" дали можливість у 2018-19 роках обʼєднатися з ПЦУ, але мацковіцькі попи які моляться і вірять не в ГНІХ, а в комуняк тіпа нейросифілітіка ч_леніна, дибіла сталіна, імперців кольки2, катьки2, петки1, проігнорували обʼєднання окрім одної вінницької єпархії !!!
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20.08.2024 21:32 Відповісти
Христя, ідіть видмиватися від ганьби. Вам вже всі сказали, що Порошенко ніколи не був дияконом чи ще кимось в УПЦ МП. Не брешіть!!!
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20.08.2024 21:50 Відповісти
що ти там заборонив.....за 9 місяців відстрочки що ти ім надав вони ще стільки лиха накоять....
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20.08.2024 16:43 Відповісти
Та ти ж залежний
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20.08.2024 16:44 Відповісти
Воно духовна людина????
Цей поц духовна людина?
Ця бездуховна воровита тварюка духовна людина?
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20.08.2024 16:48 Відповісти
А тим часом Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до БРІКС.
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20.08.2024 16:52 Відповісти
Це означає що Турція розкладує власні яйця в різні корзини...
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20.08.2024 17:08 Відповісти
Недалекоглядно,нетактовно і нерозумно.Не може президент-єврей отак радіти із заборони християнської церкви,навіть якщо там через одного всі агенти ФСБ.Такі речі треба доручати якомусь високопоставленому гою необрізаному,там біля трону парочка таких знайдеться.А президент лише може з посмішкою запросити нас в синагогу,бо Бог один у нас,і Біблія до речі та сама Тора ,і Заповіді ті самі...Оце в його стилі,це в нього получається...
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20.08.2024 16:59 Відповісти
А на мою думку вчасно. Зради стає забагато. Хитрий ехудим ніколи нічого не зробить просто так.
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20.08.2024 17:10 Відповісти
Офіційно гарантували цілий рік безпеки фсб, хіба не підари?
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20.08.2024 17:22 Відповісти
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20.08.2024 17:24 Відповісти
боже, яке цинічне брехливе створіння...
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20.08.2024 17:24 Відповісти
аминь! Гореть в аду этим фсбшным мразям
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20.08.2024 17:54 Відповісти
Закон скоріш за все прийняли через жопу, беззубий та декларативний. Все як у зесрані водиться
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20.08.2024 18:03 Відповісти
В тебе, зелена, срана гаечірка, є духовніст? А залежність тільки від коксу . Срань
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20.08.2024 18:12 Відповісти
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20.08.2024 18:44 Відповісти
Я з початку прочитав..... Очкую на документи з ВР.....хоча так воно і є !!!
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20.08.2024 18:47 Відповісти
Саме тому ви в тому законі і протягнули ''відстрочку'' аж на девять місяців. Сподіваєтеся що за той час встигнете здати Україну *уйлу?
Геть зелених окупантів!
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20.08.2024 18:52 Відповісти
Може тому і розблокував зє,що йому не дали навіть термос,не те що Томас!
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20.08.2024 19:22 Відповісти
Патужно пиарнулся.
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20.08.2024 19:26 Відповісти
вова ти ху№ло!
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20.08.2024 21:18 Відповісти
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... з помилками писати. Вiрно - ху№ло-2 !!!
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20.08.2024 22:47 Відповісти
Не має ніякої помилки,ху№ло без номерне,під*рів ,ніхто ж не номерує!
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21.08.2024 18:29 Відповісти
 
 