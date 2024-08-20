Зеленский о запрете УПЦ МП: Это наша духовная независимость. Ожидаю документов из ВР. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал законопроекты о духовной независимости и поддержку воинов, которые проводят операции в российском приграничье.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон относительно нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Веукраинского совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество", - отметил он.
Также президент напомнил, что сегодня был принят закон о поддержке воинов, осуществляющих наши защитные операции в российском пограничье.
"Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента", - добавил Зеленский.
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https://allkharkov.ua/news/state/za-rozbydovy-moskovskogo-patrarhaty-zelenskii-v-yjgorod-osobisto-vrychiv-orden-za-zaslygi-mitrop.html
Я просто контактую факт , що Порошенко Диякон Московського патріархату , по крайній мірі раніш ним був.
От і все...
Подобається Вам це чи ні , але факт залишається фактом.
А з якою метою ви поширюєте брехні ?
Банальна провокація,чи тупість ?
https://www.google.com/amp/s/religions.unian.ua/orthodoxy/amp-233261-chutki-pro-rukopolojennya-poroshenka-v-san-diyakona-perebilsheni.html
завєтам Пороха вірний ?
Чи це інше???
Боже - Боже , які Ви смішні і двуличні))))😆
""Порошенко стал Диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе" (с) Цензор Нет.
"Действо проходило в Ионинском Монастыре православной церкви Московского Патриархата (С) ЦЕНЗОР НЕТ.
І Фото там такі гарні , такий весь кучерявенький з Іконою.
Чи Правда в очі коле???
Цей поц духовна людина?
Ця бездуховна воровита тварюка духовна людина?
Геть зелених окупантів!