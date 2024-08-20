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Зеленский о запрете УПЦ МП: Это наша духовная независимость. Ожидаю документов из ВР. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал законопроекты о духовной независимости и поддержку воинов, которые проводят операции в российском приграничье.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон относительно нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Веукраинского совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество", - отметил он.

Также президент напомнил, что сегодня был принят закон о поддержке воинов, осуществляющих наши защитные операции в российском пограничье.

"Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента", - добавил Зеленский.

Читайте также: Рада поддержала в целом законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину

Автор: 

ВР (29246) Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+20
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20.08.2024 16:37
+18
ну що вова, таки "Армія, Мова, Віра"

завєтам Пороха вірний ?
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20.08.2024 16:38
+17
Легеньким взмахом руки термос перетворюється на томос
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20.08.2024 16:38
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20.08.2024 16:37 Ответить
За розбудову московського патріархату: Зеленський в Ужгороді особисто вручив орден "За заслуги" митрополиту

https://allkharkov.ua/news/state/za-rozbydovy-moskovskogo-patrarhaty-zelenskii-v-yjgorod-osobisto-vrychiv-orden-za-zaslygi-mitrop.html

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20.08.2024 16:44 Ответить
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20.08.2024 16:56 Ответить
Зебілоїдне, ти в своєму пердь забула рік поставити коли це було.
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20.08.2024 17:59 Ответить
Христю, маленькі дітки (як Ви назвали дописувача) пишуть правду, а Ви тупо брешите.
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20.08.2024 21:43 Ответить
Справді,є така стаття на Цензорі.Пан редактор не прибирає,хоч уже з'їли й висрали,що то не дияконські ризи,А пономарський стихар,тобто нікого нікуди не висвячували,А була звичайна хресна хода.
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20.08.2024 18:19 Ответить
Пані Христя знає, що в той час ми всі ходили до московської церкви, бо іншої в нас не було? Пані знають, що якраз Порошенко допоміг отримати Томос на Автокефалію незалежної церкви ПЦУ, подалі від москви? Також при ньому прийняли закон про назву УПЦ російською церквою, який не виконав Зеленський. А ще недавно Зеленський відправляв делегцію до Вседенського патрірха, щоби отримати Томос для УПЦ МП і постійно нагороджувв московських попів. А наш Томос назвав термосом.
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20.08.2024 21:42 Ответить
Чоловіче ! Заспокійтесь , я не оправдовую ні одне ні інше, вони всі там один - одного варті.
Я просто контактую факт , що Порошенко Диякон Московського патріархату , по крайній мірі раніш ним був.
От і все...
Подобається Вам це чи ні , але факт залишається фактом.
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20.08.2024 17:06 Ответить
Ще раз: в якому році то було, не стісняйся пиши, чи обісралась?
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20.08.2024 18:00 Ответить
Пане Модератор, ця панi кепськуе з Вас, бо обзивае наш Форум "пiсочницею".
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20.08.2024 21:05 Ответить
Ну,насправді це не факт,а брехня,спростована навіть самими попами МП
А з якою метою ви поширюєте брехні ?
Банальна провокація,чи тупість ?
https://www.google.com/amp/s/religions.unian.ua/orthodoxy/amp-233261-chutki-pro-rukopolojennya-poroshenka-v-san-diyakona-perebilsheni.html
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20.08.2024 18:54 Ответить
ННН - вы, шо ля?
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20.08.2024 21:08 Ответить
Не брешіть пані Христю. Порошенко ніколи не був дияконом УПЦ МП, то була хресна хода і тоді всі ми ходили до тієї церкви. Головне хто сьогодні туди ходить після отримання Томосу ПЦУ.
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20.08.2024 21:47 Ответить
Легеньким взмахом руки термос перетворюється на томос
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20.08.2024 16:38 Ответить
5(п'ять!) років на помах,щоб термос перетворити на Томос ?! Ілюзіюніст!
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20.08.2024 19:20 Ответить
ну що вова, таки "Армія, Мова, Віра"

завєтам Пороха вірний ?
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20.08.2024 16:38 Ответить
Ой , а як же так??
Чи це інше???
Боже - Боже , які Ви смішні і двуличні))))😆
""Порошенко стал Диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе" (с) Цензор Нет.
"Действо проходило в Ионинском Монастыре православной церкви Московского Патриархата (С) ЦЕНЗОР НЕТ.
І Фото там такі гарні , такий весь кучерявенький з Іконою.
Чи Правда в очі коле???
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20.08.2024 16:51 Ответить
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20.08.2024 16:57 Ответить
і зуб даю. що справа ще не закрита
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20.08.2024 17:01 Ответить
Піггі, а чого так сором'язливо рік не вказуєш?
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20.08.2024 18:02 Ответить
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20.08.2024 21:20 Ответить
Ну там, понятно, пртив Пороха, против зебила.... А за кого -Вы? Чи вiрно я Вас зрозумiв, що Ваше серце - з ПЦУ? Чи з УПЦ?
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20.08.2024 21:19 Ответить
людині властиво помилятися !!! головне вчасно виправити свої помилки !!! обʼєднанням українського православʼя в кінці 2018 року і отриманням Томосу для ПЦУ перед святом Різва Христового (якщо не помиляюсь 06.01.2019 року) Порошенко виправив усі свої помилки !!! так звааній "упц мп" дали можливість у 2018-19 роках обʼєднатися з ПЦУ, але мацковіцькі попи які моляться і вірять не в ГНІХ, а в комуняк тіпа нейросифілітіка ч_леніна, дибіла сталіна, імперців кольки2, катьки2, петки1, проігнорували обʼєднання окрім одної вінницької єпархії !!!
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20.08.2024 21:32 Ответить
Христя, ідіть видмиватися від ганьби. Вам вже всі сказали, що Порошенко ніколи не був дияконом чи ще кимось в УПЦ МП. Не брешіть!!!
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20.08.2024 21:50 Ответить
що ти там заборонив.....за 9 місяців відстрочки що ти ім надав вони ще стільки лиха накоять....
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20.08.2024 16:43 Ответить
Та ти ж залежний
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20.08.2024 16:44 Ответить
Воно духовна людина????
Цей поц духовна людина?
Ця бездуховна воровита тварюка духовна людина?
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20.08.2024 16:48 Ответить
А тим часом Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до БРІКС.
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20.08.2024 16:52 Ответить
Це означає що Турція розкладує власні яйця в різні корзини...
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20.08.2024 17:08 Ответить
Недалекоглядно,нетактовно і нерозумно.Не може президент-єврей отак радіти із заборони християнської церкви,навіть якщо там через одного всі агенти ФСБ.Такі речі треба доручати якомусь високопоставленому гою необрізаному,там біля трону парочка таких знайдеться.А президент лише може з посмішкою запросити нас в синагогу,бо Бог один у нас,і Біблія до речі та сама Тора ,і Заповіді ті самі...Оце в його стилі,це в нього получається...
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20.08.2024 16:59 Ответить
А на мою думку вчасно. Зради стає забагато. Хитрий ехудим ніколи нічого не зробить просто так.
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20.08.2024 17:10 Ответить
Офіційно гарантували цілий рік безпеки фсб, хіба не підари?
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20.08.2024 17:22 Ответить
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20.08.2024 17:24 Ответить
боже, яке цинічне брехливе створіння...
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20.08.2024 17:24 Ответить
аминь! Гореть в аду этим фсбшным мразям
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20.08.2024 17:54 Ответить
Закон скоріш за все прийняли через жопу, беззубий та декларативний. Все як у зесрані водиться
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20.08.2024 18:03 Ответить
В тебе, зелена, срана гаечірка, є духовніст? А залежність тільки від коксу . Срань
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20.08.2024 18:12 Ответить
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20.08.2024 18:44 Ответить
Я з початку прочитав..... Очкую на документи з ВР.....хоча так воно і є !!!
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20.08.2024 18:47 Ответить
Саме тому ви в тому законі і протягнули ''відстрочку'' аж на девять місяців. Сподіваєтеся що за той час встигнете здати Україну *уйлу?
Геть зелених окупантів!
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20.08.2024 18:52 Ответить
Може тому і розблокував зє,що йому не дали навіть термос,не те що Томас!
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20.08.2024 19:22 Ответить
Патужно пиарнулся.
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20.08.2024 19:26 Ответить
вова ти ху№ло!
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20.08.2024 21:18 Ответить
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... з помилками писати. Вiрно - ху№ло-2 !!!
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20.08.2024 22:47 Ответить
Не має ніякої помилки,ху№ло без номерне,під*рів ,ніхто ж не номерує!
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21.08.2024 18:29 Ответить
 
 