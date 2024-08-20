Зеленский о запрете УПЦ МП: Это наша духовная независимость. Ожидаю документов из ВР. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал законопроекты о духовной независимости и поддержку воинов, которые проводят операции в российском приграничье.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон относительно нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Веукраинского совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество", - отметил он.

Также президент напомнил, что сегодня был принят закон о поддержке воинов, осуществляющих наши защитные операции в российском пограничье.

"Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента", - добавил Зеленский.

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