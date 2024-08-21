Пенсионный возраст для украинцев не будут повышать, - министр соцполитики Жолнович

В Украине не планируют повышать в дальнейшем пенсионный возраст.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Укрінформ, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, стандарт, заложенный в 2017 году, регламентирующий количество отработанных лет для выхода на пенсию, на сегодня является оптимальным.

"Мы не будем увеличивать(пенсионный возраст, - ред.). Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его следует сохранить. Он не возраст человека регламентирует, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может уйти на пенсию. Сейчас, по моему мнению, это - нормальный вариант", - сказала министр.

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Жолнович добавила, что государство заинтересовано в том, чтобы украинцы оставались на рынке труда как можно дольше. Она отметила, что нужно поддерживать навыки людей пожилого возраста, в частности, повышать их уровень цифровой грамотности.

"Нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе и чтобы работодатели тоже их рассматривали как ценный ресурс", - сказала чиновница.

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