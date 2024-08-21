Пенсионный возраст для украинцев не будут повышать, - министр соцполитики Жолнович
В Украине не планируют повышать в дальнейшем пенсионный возраст.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Укрінформ, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновницы, стандарт, заложенный в 2017 году, регламентирующий количество отработанных лет для выхода на пенсию, на сегодня является оптимальным.
"Мы не будем увеличивать(пенсионный возраст, - ред.). Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его следует сохранить. Он не возраст человека регламентирует, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может уйти на пенсию. Сейчас, по моему мнению, это - нормальный вариант", - сказала министр.
Жолнович добавила, что государство заинтересовано в том, чтобы украинцы оставались на рынке труда как можно дольше. Она отметила, что нужно поддерживать навыки людей пожилого возраста, в частности, повышать их уровень цифровой грамотности.
"Нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе и чтобы работодатели тоже их рассматривали как ценный ресурс", - сказала чиновница.
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Скоріше за все, нинішні 40-річні вже будуть смоктати лапу.
От Оболонь, яка обрала Безуглу - по один бік проспекту пепесічні, а по іншу Януковичі, Кварталівці, гольфклуб, "ситі їбала" у бімерах та аудюхах.
І десь там же досить багато сімей, які відносно чесно заробили на ці квартири.
Так от, якщо кармелюки вже почнуть експроприацію експроприаторів, то на Кварталівцях це не зупиниться.
В Японії 79 і 64.
до тогож також треба знати медіану, а не "середнє"
У Німеччинах можна десятиліттями кантуватись на соціалці (приміром-
У Німеччинах можна десятиріччями кантуватись на соціалках (приміром-long term unemployment benefits), і маючи 5 років страхового стажу з 60р. почати отримувати мінімальну пенсію. Плюс, звичайно, державну медичну страховку.
До речі, згідно статистики, пересічний найманий працівник у 2023 році в Німеччині працював аж 26 годин на тиждень.
Народ обнищений іпограбований владою.
А що вони з військовими пенсіонерами витворяють і яка пенсія у суддів та митників?
щоб приховати пенсії... воно ота гниль увіковічнили собі любимим +50% виплату від окладу пожиттево ! Коли люди від 20- 65 бікаються без НІЧОГО люди це не ганьба це виклик до нашого зубожіння! де і в яких окопах ця пухлина ракова чи штурмах життям ризикували?
Це пряма відповідальність Зєлєні і він заплатить
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Це дуже легко - платіть їм пенсії, як зараз, по 3.000-6.000 грн, і всі пахати будуть, навіть при смерті. А взагалі потрібно скасувати цю дурну пенсію. Залишити тільки заслуженим людям - депутатам, суддям, прокурорам, митникам та іншим. А про чернь діти нехай забудуться якщо не доросли до привілейованої касти
Означає, що це питання вже ПІДНІМАЄТЬСЯ...
Це і є "Стандарт, закладений у 2017 році"?
Ситуація унікальна і покращення не буде, бо 5 років легального перебування у більшості країн ЄС достатньо не тільки для отримання постійного резидентства, а й для входження у пенсійну систему (5 років стажу).
Так пенсія буде мінімальна, але 600€ + 50% бонуси на комуналку, проїзд, купони на харчі і т.д. то краще за 80€ та доступ до найближчих смітників, які гарантує Україна.