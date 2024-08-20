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Пенсійний вік для українців не підвищуватимуть, - міністерка соцполітики Жолнович

Пенсійний вік для українців не підвищуватимуть, - Жолнович

В Україні не планують підвищувати надалі пенсійний вік.

Про це заявила міністерка міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами урядовиці, стандарт, закладений в 2017 року, який регламентує кількість відпрацьованих років для виходу на пенсію, на сьогодні є оптимальним.

"Ми не будемо збільшувати (пенсійний вік, - ред.). Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це - нормальний варіант", - сказала міністерка.

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Жолнович додала, що держава зацікавлена в тому, щоб українці залишалися на ринку праці якомога довше. Вона зазначила, що потрібно підтримувати навички людей літнього віку, зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.

"Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс", - сказала урядовиця.

Читайте також: Кабмін планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою, - міністерка соцполітики Жолнович

Автор: 

пенсійний вік (187) Міністерство соціальної політики (1269) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+24
Цинічна потвора!!!
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21.08.2024 00:02
+19
Ага. Ми маємо бути вдячними і цілувати ноги "зеленим" за те що вони так дбають про народ, так дбають... Цинічні виродки і гламурні покидьки...
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21.08.2024 00:04
+16
Середня тривалість життя чоловіка - 62 роки. На пенсію - в 65 років...
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21.08.2024 00:11
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Цинічна потвора!!!
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21.08.2024 00:02 Відповісти
Ага. Ми маємо бути вдячними і цілувати ноги "зеленим" за те що вони так дбають про народ, так дбають... Цинічні виродки і гламурні покидьки...
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21.08.2024 00:04 Відповісти
людина влаштовується на роботу офіційно в надії отримувати пенсію, а як не дожити до пенсійного віку то нахолєру офіційне працевлаштування? щоби утримувати пенсійний фонд з їхніми чудовими зарплатами?
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21.08.2024 00:06 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіка - 62 роки. На пенсію - в 65 років...
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21.08.2024 00:11 Відповісти
Це неправильно. Цілих три роки ще доїти рідну державу. Потрібно тоді на п'ять років підвищувати
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21.08.2024 00:41 Відповісти
Це включно з тими хто помер у дитинстві. Якщо тобі 55 то тобі ще жити років 12-15.
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21.08.2024 03:42 Відповісти
Да в принципі пофігу. Все йде до того, що після Шапітолію у пересічних не буде пенсій.

Скоріше за все, нинішні 40-річні вже будуть смоктати лапу.
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21.08.2024 00:17 Відповісти
Загони Робін Гуда, або якщо хочете "Устима Кармалюка", заберуть своє у чиновників та суддів. Ото "відтягнемося" і душу потішимо. Жолнєвіч пофіг бо вона втече на історічєскую родіну...
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21.08.2024 00:36 Відповісти
Тут інша проблема - народу поляже...

От Оболонь, яка обрала Безуглу - по один бік проспекту пепесічні, а по іншу Януковичі, Кварталівці, гольфклуб, "ситі їбала" у бімерах та аудюхах.
І десь там же досить багато сімей, які відносно чесно заробили на ці квартири.

Так от, якщо кармелюки вже почнуть експроприацію експроприаторів, то на Кварталівцях це не зупиниться.
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21.08.2024 00:52 Відповісти
"Відносно чесно" звучить як "трошки вагітна"...
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21.08.2024 06:01 Відповісти
наприклад не крали але й не платили податки з реальних доходів через фоп
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21.08.2024 06:47 Відповісти
Ті, хто не виборюють свої права, заслуговують на таке життя, аксіома.
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21.08.2024 04:44 Відповісти
Ух ти. І як сміливо.
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21.08.2024 00:23 Відповісти
Не, ну вы такие все интересные. Вас должна волновать сумма отработанных для стажа лет. У нас на пенсию выходят по мере обретения стажа. Лэдацюгам, хоть и не выработали стаж, если доживут, пенсия (минималка) в обязаловке будет выплачиваться при достижении кульковальцювальником возраста 65 лет... Вот у всех вас спросить , мол вы желаете получать меньше пенсию, за счет того, шо лэдацюги раньше, в 60лет , будут выходить на пенсию? Не, чесслово, на ровном месте, шо в лужу пернуть - возмущаццо. Мабуть здесь на уши стают, кто к 60 годкам лето красное пропели, оглянуться не успели, как зима катит в глаза?...ЗЫ... У нас выходят на пенсию , по мере обретения пенсионного стажа в 60, 63, 65 (в зависимости от стажа).
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21.08.2024 00:30 Відповісти
А власть(государство) виноваты в том, что давали наживаться предпринимателя, которые держали работников на черной кассе и не платили в государство налог. Рабочим при этом стаж не шел. Второе. Многие архивные данные государство похерило. Если так, можно попытаться выровнять ситуацию, если дать под дых зебилам, чтобы хотя бы вместо со справок с предприятий, стаж начислялся по записям в трудовой книжке.
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21.08.2024 00:36 Відповісти
Абсолютно правильно
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21.08.2024 00:44 Відповісти
Стосовно стажу. Три роки тому стикнулась. В базу ПФУ мої дані внесли з трудової книжки. Потім тупо відсканували й запхали у додаток ПФУ повністю трудову та додаток до неї. Автоматом все підрахувалось. Причому, інфа з 2004 року в них була.
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21.08.2024 01:36 Відповісти
Навіть ледацюги та бомжі все життя платили і платять 20% ПДВ на всі товари і послуги. Ніхто не уник оподаткування! Ніхто! То ж мають право на виплати в старості з яких будуть продовжувати платити 20% ПДВ, а тепер ще більше!.
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21.08.2024 00:39 Відповісти
Не знаю, как "у вас", но в Украине на пенсию выходят не по мере обретения стажа, а по возрасту. Даже имея положенный стаж 35 лет, к примеру, работая с 18 лет, в 53 года пенсию платить не будут. Стаж учитывается, но не платится до определенного возраста. Даже больше, работая +- за минимальную зп, что почти во всей госсфере
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21.08.2024 03:42 Відповісти
начисленная пенсия особо не будет отличаться от тех, кто не "доработал" или вообще не имеет никакого стажа.
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21.08.2024 03:47 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків в Німеччині в 2021 - 76 років. Пенсійний вік для чоловіків в Німеччині 66 років.

В Японії 79 і 64.
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21.08.2024 00:31 Відповісти
Як http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm повідомляє Державна служба статистики в Україні в 2021, для чоловіків середня тривалість склала 66 років, а для жінок 76 років.
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21.08.2024 03:53 Відповісти
це все фігня без знання методіки підрахунків
до тогож також треба знати медіану, а не "середнє"
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21.08.2024 06:49 Відповісти
Viktor
У Німеччинах можна десятиліттями кантуватись на соціалці (приміром-
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21.08.2024 09:54 Відповісти
Victor
У Німеччинах можна десятиріччями кантуватись на соціалках (приміром-long term unemployment benefits), і маючи 5 років страхового стажу з 60р. почати отримувати мінімальну пенсію. Плюс, звичайно, державну медичну страховку.
До речі, згідно статистики, пересічний найманий працівник у 2023 році в Німеччині працював аж 26 годин на тиждень.
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21.08.2024 10:03 Відповісти
А навіщо? Всіх дідів 50+ на фронт виловлять і нікому буде пенсії платит!
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21.08.2024 00:36 Відповісти
Муля обнуленный, вы шо ждун на кацапов-придите? Чи пусть идут погибают на подходе к траншеям сосунки , бо не опытные?
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21.08.2024 00:38 Відповісти
А сосункі це скільки років?
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21.08.2024 00:42 Відповісти
Стільки ж скільки цьому шамову, напевно від 20 до 40, якщо аналізувати його висери.
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21.08.2024 01:44 Відповісти
Ну тупі ублюдки... краще б вже не зачіпали цю тему.
Народ обнищений іпограбований владою.
А що вони з військовими пенсіонерами витворяють і яка пенсія у суддів та митників?
щоб приховати пенсії... воно ота гниль увіковічнили собі любимим +50% виплату від окладу пожиттево ! Коли люди від 20- 65 бікаються без НІЧОГО люди це не ганьба це виклик до нашого зубожіння! де і в яких окопах ця пухлина ракова чи штурмах життям ризикували?
Це пряма відповідальність Зєлєні і він заплатить
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21.08.2024 00:37 Відповісти
Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи
=======

Це дуже легко - платіть їм пенсії, як зараз, по 3.000-6.000 грн, і всі пахати будуть, навіть при смерті. А взагалі потрібно скасувати цю дурну пенсію. Залишити тільки заслуженим людям - депутатам, суддям, прокурорам, митникам та іншим. А про чернь діти нехай забудуться якщо не доросли до привілейованої касти
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21.08.2024 00:39 Відповісти
Оооо...
Означає, що це питання вже ПІДНІМАЄТЬСЯ...
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21.08.2024 01:19 Відповісти
Ну звістно-навіщо підвищувати вік,як що можна пенсію не платити завдяки "професіональним" 5-6 менеджерам зеленьського і КО.А для безтолкових позитивні блохери і ботоферма подоляка/фьодорова пояснить що у всьому винні НАТО,Байден,захід ,Порошенко,Залужний.
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21.08.2024 05:42 Відповісти
Сьогодні в Україні кількість працюючих менша за кількість пенсіонерів та непрацюючих інвалідів.
Це і є "Стандарт, закладений у 2017 році"?
Ситуація унікальна і покращення не буде, бо 5 років легального перебування у більшості країн ЄС достатньо не тільки для отримання постійного резидентства, а й для входження у пенсійну систему (5 років стажу).
Так пенсія буде мінімальна, але 600€ + 50% бонуси на комуналку, проїзд, купони на харчі і т.д. то краще за 80€ та доступ до найближчих смітників, які гарантує Україна.
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21.08.2024 05:56 Відповісти
Значить планують
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21.08.2024 06:28 Відповісти
Бреше ця киця .
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21.08.2024 07:01 Відповісти
Да ладно. Отмените пенсию. Всем. Кроме судей и депутатов. Вам же хочеться.
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21.08.2024 07:30 Відповісти
А она разве знает ? Завтра Ермак скажет повысить пенсионный возраст и повысят.
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21.08.2024 09:33 Відповісти
Влада із задоволенням підняла б пенсійний вік, але люди в Україні так довго не живуть.
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21.08.2024 10:12 Відповісти
Є така давня приказка: Скільки там того життя? 7 років до школи, та 5 років після пенсіїї! Тепер вона не актуальна! 😮‍💨
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21.08.2024 12:42 Відповісти
 
 