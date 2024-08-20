Пенсійний вік для українців не підвищуватимуть, - міністерка соцполітики Жолнович
В Україні не планують підвищувати надалі пенсійний вік.
Про це заявила міністерка міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами урядовиці, стандарт, закладений в 2017 року, який регламентує кількість відпрацьованих років для виходу на пенсію, на сьогодні є оптимальним.
"Ми не будемо збільшувати (пенсійний вік, - ред.). Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це - нормальний варіант", - сказала міністерка.
Жолнович додала, що держава зацікавлена в тому, щоб українці залишалися на ринку праці якомога довше. Вона зазначила, що потрібно підтримувати навички людей літнього віку, зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.
"Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс", - сказала урядовиця.
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Скоріше за все, нинішні 40-річні вже будуть смоктати лапу.
От Оболонь, яка обрала Безуглу - по один бік проспекту пепесічні, а по іншу Януковичі, Кварталівці, гольфклуб, "ситі їбала" у бімерах та аудюхах.
І десь там же досить багато сімей, які відносно чесно заробили на ці квартири.
Так от, якщо кармелюки вже почнуть експроприацію експроприаторів, то на Кварталівцях це не зупиниться.
В Японії 79 і 64.
до тогож також треба знати медіану, а не "середнє"
У Німеччинах можна десятиліттями кантуватись на соціалці (приміром-
У Німеччинах можна десятиріччями кантуватись на соціалках (приміром-long term unemployment benefits), і маючи 5 років страхового стажу з 60р. почати отримувати мінімальну пенсію. Плюс, звичайно, державну медичну страховку.
До речі, згідно статистики, пересічний найманий працівник у 2023 році в Німеччині працював аж 26 годин на тиждень.
Народ обнищений іпограбований владою.
А що вони з військовими пенсіонерами витворяють і яка пенсія у суддів та митників?
щоб приховати пенсії... воно ота гниль увіковічнили собі любимим +50% виплату від окладу пожиттево ! Коли люди від 20- 65 бікаються без НІЧОГО люди це не ганьба це виклик до нашого зубожіння! де і в яких окопах ця пухлина ракова чи штурмах життям ризикували?
Це пряма відповідальність Зєлєні і він заплатить
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Це дуже легко - платіть їм пенсії, як зараз, по 3.000-6.000 грн, і всі пахати будуть, навіть при смерті. А взагалі потрібно скасувати цю дурну пенсію. Залишити тільки заслуженим людям - депутатам, суддям, прокурорам, митникам та іншим. А про чернь діти нехай забудуться якщо не доросли до привілейованої касти
Означає, що це питання вже ПІДНІМАЄТЬСЯ...
Це і є "Стандарт, закладений у 2017 році"?
Ситуація унікальна і покращення не буде, бо 5 років легального перебування у більшості країн ЄС достатньо не тільки для отримання постійного резидентства, а й для входження у пенсійну систему (5 років стажу).
Так пенсія буде мінімальна, але 600€ + 50% бонуси на комуналку, проїзд, купони на харчі і т.д. то краще за 80€ та доступ до найближчих смітників, які гарантує Україна.