Пенсійний вік для українців не підвищуватимуть, - міністерка соцполітики Жолнович

В Україні не планують підвищувати надалі пенсійний вік.

Про це заявила міністерка міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами урядовиці, стандарт, закладений в 2017 року, який регламентує кількість відпрацьованих років для виходу на пенсію, на сьогодні є оптимальним.

"Ми не будемо збільшувати (пенсійний вік, - ред.). Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це - нормальний варіант", - сказала міністерка.

Читайте також: Вразливі категорії переселенців продовжать отримувати виплати наступного року, – Мінсоцполітики

Жолнович додала, що держава зацікавлена в тому, щоб українці залишалися на ринку праці якомога довше. Вона зазначила, що потрібно підтримувати навички людей літнього віку, зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.

"Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс", - сказала урядовиця.

Читайте також: Кабмін планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою, - міністерка соцполітики Жолнович