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Новости Война
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Воины 72-й ОМБр уничтожили восемь вражеских бронемашин и отразили штурм оккупантов вблизи Новомихайловки. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Булава" из 72-й ОМБр имени Черных запорожцев отбили штурм оккупантов вблизи Новомихайловки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины во время боя уничтожили или повредили восемь вражеских бронемашин и нескольких оккупантов.

Смотрите также: Бойцы 72-й ОМБр ликвидировали российских пехотинцев прямо в момент их разгрузки из бронемашины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (18994) уничтожение (6803) Донецкая область (9470) 72 отдельная механизированная бригада (236)


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Криваве місиво з кацапів!
Все, як ми любимо!
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21.08.2024 10:35 Ответить
Я то по під горою козаки йдуть , в даному випадку козаки зверху.
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21.08.2024 11:24 Ответить
Дуже якісно та точно . Дякую захисникам України! Слава Героям! Смерть російським загарбникам!
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21.08.2024 12:50 Ответить
Запорожцям Слава! ЗСУ Слава!
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21.08.2024 12:50 Ответить
Кацапський експерт Олексій Борзенко назвав нові ймовірні цілі ЗСУ
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21.08.2024 17:15 Ответить
Повідривало роги і ратиці кацапському с¥кедлу.
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21.08.2024 19:29 Ответить
 
 