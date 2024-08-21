Воины 72-й ОМБр уничтожили восемь вражеских бронемашин и отразили штурм оккупантов вблизи Новомихайловки. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Булава" из 72-й ОМБр имени Черных запорожцев отбили штурм оккупантов вблизи Новомихайловки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины во время боя уничтожили или повредили восемь вражеских бронемашин и нескольких оккупантов.

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