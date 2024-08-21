Воїни 72-ї ОМБр знищили вісім ворожих бронемашин та відбили штурм окупантів поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Бійці батальйонк безпілотних систем "Булава" із 72-ї ОМБр імені Чорних запорожців відбили штурм окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни під час бою знищили або пошкодили вісім ворожих бронемашин та декількох окупантів.

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