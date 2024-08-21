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Новини Війна
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Воїни 72-ї ОМБр знищили вісім ворожих бронемашин та відбили штурм окупантів поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Бійці батальйонк безпілотних систем "Булава" із 72-ї ОМБр імені Чорних запорожців відбили штурм окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни під час бою знищили або пошкодили вісім ворожих бронемашин та декількох окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці добивають зі стрілецької зброї окупантів, покинутих напризволяще після невдалого штурму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17143) знищення (7114) Донецька область (8278) 72 окрема механізована бригада (239)


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Криваве місиво з кацапів!
Все, як ми любимо!
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21.08.2024 10:35 Відповісти
Я то по під горою козаки йдуть , в даному випадку козаки зверху.
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21.08.2024 11:24 Відповісти
Дуже якісно та точно . Дякую захисникам України! Слава Героям! Смерть російським загарбникам!
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21.08.2024 12:50 Відповісти
Запорожцям Слава! ЗСУ Слава!
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21.08.2024 12:50 Відповісти
Кацапський експерт Олексій Борзенко назвав нові ймовірні цілі ЗСУ
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21.08.2024 17:15 Відповісти
Повідривало роги і ратиці кацапському с¥кедлу.
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21.08.2024 19:29 Відповісти
 
 