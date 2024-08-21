Воїни 72-ї ОМБр знищили вісім ворожих бронемашин та відбили штурм окупантів поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО
Бійці батальйонк безпілотних систем "Булава" із 72-ї ОМБр імені Чорних запорожців відбили штурм окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни під час бою знищили або пошкодили вісім ворожих бронемашин та декількох окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все, як ми любимо!