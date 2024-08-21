До десятка дронов РФ летели в сторону Киева, все уничтожили силы ПВО, - КГВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили до десятка российских дронов, направлявшихся в сторону Киева.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Со вчерашнего вечера, с 23:00 и всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БПЛА врага. В том числе и Киев.



По предварительной информации в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.

В столице - без жертв и разрушений.

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