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Новости Война
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До десятка дронов РФ летели в сторону Киева, все уничтожили силы ПВО, - КГВА

Атака шахедів на Київ

Силы противовоздушной обороны уничтожили до десятка российских дронов, направлявшихся в сторону Киева.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Со вчерашнего вечера, с 23:00 и всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БПЛА врага. В том числе и Киев.

По предварительной информации в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.

В столице - без жертв и разрушений.

Также читайте: Враг ночью атаковал Киев дронами, утром - крылатыми ракетами

Автор: 

Киев (25466) Воздушные атаки на Киев (678)


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