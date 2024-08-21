До десятка дронів РФ летіли в бік Києва, усі знищили сили ППО, - КМВА
Сили протиповітряної оборони знищили до десятка російських дронів, які прямували в бік Києва.
Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Від вчорашнього вечора, з 23:00 і всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА ворога. В тому числі і Київ.
За попередньою інформацією в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва", - йдеться в повідомленні.
У столиці без жертв та руйнувань.
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