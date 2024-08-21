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До десятка дронів РФ летіли в бік Києва, усі знищили сили ППО, - КМВА

Атака шахедів на Київ

Сили протиповітряної оборони знищили до десятка російських дронів, які прямували в бік Києва.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Від вчорашнього вечора, з 23:00 і всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА ворога. В тому числі і Київ.

За попередньою інформацією в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва", - йдеться в повідомленні.

У столиці без жертв та руйнувань.

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Київ (19400) Повітряні атаки на Київ (735)


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