УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4220 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 818 7

У Києві виникла пожежа біля ТРЦ "Городок": Загоряння в офісній будівлі ліквідовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

У Києві зранку середи, 21 серпня, спалахнула пожежа в будівлі поблизу торговельно-розважального центру "Gorodok Gallery", що розташований на проспекті Степана Бандери. Причини займання з'ясовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Суспільне. Київ" із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, вогонь спалахнув не в торговельному центрі, а в будівлі поруч.

Займання виникло на 2 поверсі будівлі. Орієнтовна площа пожежі - 40 кв. м.

Станом на 09:00 люди не постраждали, встановлюються причини пожежі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" у Тернополі: Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об’єкті 

Оновлена інформація

"У Києві рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі. Сьогодні зранку виникла пожежа на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці", - уточнили у ДСНС.

Загорілося на 2 поверсі шестиповерхової офісної будівлі.

Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі

У Києві сталася пожежа біля ТРЦ Городок
У Києві сталася пожежа біля ТРЦ Городок

Автор: 

Київ (19457) пожежа (4322)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проводка коротнула
показати весь коментар
21.08.2024 09:12 Відповісти
Експерти вже все з'ясували
показати весь коментар
21.08.2024 09:36 Відповісти
чому ці реклами не роблять вогнестійкими?
показати весь коментар
21.08.2024 09:12 Відповісти
От чкбт назвали ''Містечко'', а не гАрадок то можн й пожежі б не було...
показати весь коментар
21.08.2024 10:08 Відповісти
Назвали Городок тому що це все куплено за російські гроші, дякуючи нашим гнидам, а тепер власники прикидаються патріотами, тримаючи дулю в кармані
показати весь коментар
21.08.2024 10:18 Відповісти
Городо́к (колишні назви - Грудек, Городок-Ягеллонський) - місто в Львівській області.

Городо́к (раніше - Городок-Подільський) -місто а Хмельницькій області.
показати весь коментар
21.08.2024 13:24 Відповісти
 
 