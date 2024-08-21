У Києві виникла пожежа біля ТРЦ "Городок": Загоряння в офісній будівлі ліквідовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

У Києві зранку середи, 21 серпня, спалахнула пожежа в будівлі поблизу торговельно-розважального центру "Gorodok Gallery", що розташований на проспекті Степана Бандери. Причини займання з'ясовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Суспільне. Київ" із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, вогонь спалахнув не в торговельному центрі, а в будівлі поруч.

Займання виникло на 2 поверсі будівлі. Орієнтовна площа пожежі - 40 кв. м.

Станом на 09:00 люди не постраждали, встановлюються причини пожежі.

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Оновлена інформація

"У Києві рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі. Сьогодні зранку виникла пожежа на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці", - уточнили у ДСНС.

Загорілося на 2 поверсі шестиповерхової офісної будівлі.

Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.











