В Киеве возник пожар возле ТРЦ "Городок": на место прибыли спасатели

В Киеве утром среды, 21 августа, вспыхнул пожар в здании вблизи торгово-развлекательного центра "Gorodok Gallery", который расположен на проспекте Степана Бандеры. Причины возгорания выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Суспільне. Киев" со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, огонь вспыхнул не в торговом центре, а в здании рядом.

Возгорание возникло на 2 этаже здания. Ориентировочная площадь пожара - 40 кв. м.

По состоянию на 09:00 люди не пострадали, устанавливаются причины пожара.

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