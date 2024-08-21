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В Киеве возник пожар возле ТРЦ "Городок": на место прибыли спасатели

В Киеве утром среды, 21 августа, вспыхнул пожар в здании вблизи торгово-развлекательного центра "Gorodok Gallery", который расположен на проспекте Степана Бандеры. Причины возгорания выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Суспільне. Киев" со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, огонь вспыхнул не в торговом центре, а в здании рядом.

Возгорание возникло на 2 этаже здания. Ориентировочная площадь пожара - 40 кв. м.

По состоянию на 09:00 люди не пострадали, устанавливаются причины пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" в Тернополе: Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте

У Києві сталася пожежа біля ТРЦ Городок
У Києві сталася пожежа біля ТРЦ Городок

Автор: 

Киев (25513) пожар (5940)


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21.08.2024 09:12 Ответить
Експерти вже все з'ясували
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21.08.2024 09:36 Ответить
чому ці реклами не роблять вогнестійкими?
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21.08.2024 09:12 Ответить
От чкбт назвали ''Містечко'', а не гАрадок то можн й пожежі б не було...
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21.08.2024 10:08 Ответить
Назвали Городок тому що це все куплено за російські гроші, дякуючи нашим гнидам, а тепер власники прикидаються патріотами, тримаючи дулю в кармані
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21.08.2024 10:18 Ответить
Городо́к (колишні назви - Грудек, Городок-Ягеллонський) - місто в Львівській області.

Городо́к (раніше - Городок-Подільський) -місто а Хмельницькій області.
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21.08.2024 13:24 Ответить
 
 