Атака "шахедов" в Тернополе: Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте

Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Тернополе, который возник в результате обстрела РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар был ликвидирован в 14:40.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.

После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.

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