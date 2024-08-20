Атака "шахедов" в Тернополе: Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте
Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Тернополе, который возник в результате обстрела РФ.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Пожар был ликвидирован в 14:40.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.
Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.
После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.
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Маю великі сумніви, що Зеленський закликає наших союзників терміново скликати Радбез ООН для міжнародної фіксації воєнного злочину рф і засудження теракту рф.
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