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Атака "шахедов" в Тернополе: Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте

Обстріл Тернополя: Пожежу ліквідовано

Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Тернополе, который возник в результате обстрела РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар был ликвидирован в 14:40.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.

После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки "шахедов" на промышленный объект в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5936) Тернопольская область (725)


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Пане Богдан Русінко, ви читали сводку від Повітряних сил!? Вночі було запущено 26 шахедів, а збито 25! Тобто удар був не безпілотникаМи, а одним безпілотниКом!
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20.08.2024 15:10 Ответить
Після нічної атаки терористичної рф на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

Маю великі сумніви, що Зеленський закликає наших союзників терміново скликати Радбез ООН для міжнародної фіксації воєнного злочину рф і засудження теракту рф.
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20.08.2024 15:16 Ответить
У всіх областях, де летіло, збивали. На вінничині 10 шахедів збили! На тернопольщину долетів один! А чи не варто запитати, чи все робить місцева адміністрація? Чи не занадто розслабилися в глибокому тилу? Скільки мобільних груп? Як вони оснащені? Чому не впоралися з однією літаючою ціллю?
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20.08.2024 15:59 Ответить
Не на часі -
Усі зайняті відловлюванням "ухилянтів"
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20.08.2024 17:23 Ответить
 
 