Атака "шахедів" у Тернополі: Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об’єкті
Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті в Тернополі, яка виникла внаслідок обстрілу РФ.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежу було ліквідовано о 14:40.
Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.
Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.
Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.
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Маю великі сумніви, що Зеленський закликає наших союзників терміново скликати Радбез ООН для міжнародної фіксації воєнного злочину рф і засудження теракту рф.
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