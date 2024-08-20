Атака "шахедів" у Тернополі: Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об’єкті

Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті в Тернополі, яка виникла внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежу було ліквідовано о 14:40.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

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