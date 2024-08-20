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Атака "шахедів" у Тернополі: Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об’єкті

Обстріл Тернополя: Пожежу ліквідовано

Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті в Тернополі, яка виникла внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежу було ліквідовано о 14:40.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки "шахедів" на промисловий об’єкт в Тернопільській області. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4316) Тернопільська область (586)


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Пане Богдан Русінко, ви читали сводку від Повітряних сил!? Вночі було запущено 26 шахедів, а збито 25! Тобто удар був не безпілотникаМи, а одним безпілотниКом!
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20.08.2024 15:10 Відповісти
Після нічної атаки терористичної рф на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

Маю великі сумніви, що Зеленський закликає наших союзників терміново скликати Радбез ООН для міжнародної фіксації воєнного злочину рф і засудження теракту рф.
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20.08.2024 15:16 Відповісти
У всіх областях, де летіло, збивали. На вінничині 10 шахедів збили! На тернопольщину долетів один! А чи не варто запитати, чи все робить місцева адміністрація? Чи не занадто розслабилися в глибокому тилу? Скільки мобільних груп? Як вони оснащені? Чому не впоралися з однією літаючою ціллю?
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20.08.2024 15:59 Відповісти
Не на часі -
Усі зайняті відловлюванням "ухилянтів"
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20.08.2024 17:23 Відповісти
 
 