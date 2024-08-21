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Новости Война
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На Николаевщине повреждено оборудование подстанции из-за падения дрона

Російський дрон пошкодив обладнання підстанції на Миколаївщині

В ночь на 21 августа российские войска атаковали "шахедами" Николаевскую область. Из-за падения дрона есть повреждения энергооборудования на одной из подстанций.

Об этом сообщило АО "Николаевоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетическое оборудование пострадало в результате падения вражеского дрона на одну из подстанций", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро энергетики возобновили работу подстанции, которая пострадала от падения вражеского беспилотника.

Также запитано 408 бытовых и 30 юридических потребителей, которые были обесточены.

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Напомним, в ночь на 21 августа Воздушные силы уничтожили 50 из 69 "шахедов" и одну ракету Х-59/Х-69.

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Николаевская область (2105) обстрел (26835) энергетика (2548)


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Чесно кажучи, мене вже дратують повідомлення про уламки ворожих дронів, ракет тощо які падають якраз туди, куди вони і були націлені ворогом. На підстанції, на підприємства, на мости та нафтобази. Навіщо ця аля кацапо брехня про ,,хлопки,, Всі розуміють, що практично неможливо збити всі цілі. Тож якісь таки влучають. Але всі ці заяви що ми,мовляв, все збили але уламки... Якісь розумні керовані уламки.
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21.08.2024 12:36 Ответить
 
 