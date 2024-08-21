На Николаевщине повреждено оборудование подстанции из-за падения дрона

В ночь на 21 августа российские войска атаковали "шахедами" Николаевскую область. Из-за падения дрона есть повреждения энергооборудования на одной из подстанций.

Об этом сообщило АО "Николаевоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетическое оборудование пострадало в результате падения вражеского дрона на одну из подстанций", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро энергетики возобновили работу подстанции, которая пострадала от падения вражеского беспилотника.

Также запитано 408 бытовых и 30 юридических потребителей, которые были обесточены.

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Напомним, в ночь на 21 августа Воздушные силы уничтожили 50 из 69 "шахедов" и одну ракету Х-59/Х-69.