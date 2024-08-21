УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4457 відвідувачів онлайн
Новини Війна
486 1

На Миколаївщині пошкоджено обладнання підстанції через падіння дрона

Російський дрон пошкодив обладнання підстанції на Миколаївщині

У ніч на 21 серпня російські війська атакували "шахедами" Миколаївську область. Через падіння дрона є пошкодження енергообладнання на одній із підстанцій.

Про це повідомило АТ "Миколаївобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетичне обладнання постраждало внаслідок падіння ворожого дрону на одну з підстанцій", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок енергетики поновили роботу підстанції, яка постраждала від падіння ворожого безпілотника.

Також заживлено 408 побутових та 30 юридичних споживачів, які були знеструмлені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київщині: Уламками пошкоджено приватний будинок, обірвано лінії електромереж

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Повітряні сили знищили 50 із 69 "шахедів" та одну ракету Х-59/Х-69.

Автор: 

Миколаївська область (2254) обстріл (28156) енергетика (2573)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чесно кажучи, мене вже дратують повідомлення про уламки ворожих дронів, ракет тощо які падають якраз туди, куди вони і були націлені ворогом. На підстанції, на підприємства, на мости та нафтобази. Навіщо ця аля кацапо брехня про ,,хлопки,, Всі розуміють, що практично неможливо збити всі цілі. Тож якісь таки влучають. Але всі ці заяви що ми,мовляв, все збили але уламки... Якісь розумні керовані уламки.
показати весь коментар
21.08.2024 12:36 Відповісти
 
 