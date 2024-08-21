На Миколаївщині пошкоджено обладнання підстанції через падіння дрона

У ніч на 21 серпня російські війська атакували "шахедами" Миколаївську область. Через падіння дрона є пошкодження енергообладнання на одній із підстанцій.

Про це повідомило АТ "Миколаївобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетичне обладнання постраждало внаслідок падіння ворожого дрону на одну з підстанцій", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок енергетики поновили роботу підстанції, яка постраждала від падіння ворожого безпілотника.

Також заживлено 408 побутових та 30 юридичних споживачів, які були знеструмлені.

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Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Повітряні сили знищили 50 із 69 "шахедів" та одну ракету Х-59/Х-69.