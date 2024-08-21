ООН выделяет $30 млн в поддержку прифронтовых территорий Украины

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит $30 млн для поддержки жителей девяти прифронтовых территорий Украины.

Об этом сообщило Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"21 августа 2024 года Минреинтеграции и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подписали Меморандум о поддержке прифронтовых громад во время следующего зимнего периода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, меморандумом предусмотрены единовременные выплаты в размере 21 тыс. гривен для уязвимых домохозяйств для приобретения твердого бытового топлива.

Также читайте: В ООН пожаловались на нехватку средств на гуманитарную помощь Украине: план профинансирован лишь на 30%

Сообщается, что помощью охватят уязвимые домохозяйства Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей. Прежде всего речь идет о домохозяйствах в пределах 10 километров от линии соприкосновения или от границы с РФ.

Общий бюджет программы составляет 30 миллионов долларов.

"Для УВКБ ООН приоритетной задачей является поддержка людей, которые остаются в прифронтовых регионах, в зимние месяцы, которые, вероятно, будут особенно тяжелыми в этом году, учитывая целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру. Такие люди находятся в невероятно уязвимом социально-экономическом положении, а потому больше всего нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить и сохранить свою жизнестойкость. Я очень рада, что мы можем непосредственно опираться на долговременное партнерство с Министерством по вопросам реинтеграции, чтобы поддержать большинство из этих семей в течение предстоящей зимы, во время которой влияние разрушительной войны будет ощущаться еще сильнее", - отметила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Читайте: Около 40% жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

Справка

30 миллионов долларов, предоставленные УВКБ ООН, являются частью большого пакета помощи. Общая сумма этого пакета составляет 100 миллионов долларов, о чем объявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.